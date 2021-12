La Molina: madre de menor secuestrada cree que su hija habría sido captada por redes sociales

Cámaras de seguridad ubicadas en La Molina registraron el secuestro de una menor de ocho años. Las imágenes muestran que la pequeña Karen Hurtado Morocho se encontró con un sujeto hasta ahora no identificado en la puerta de su casa. Posteriormente, las cámaras captaron que ambos subieron a un vehículo con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta nota, no se había dado con el paradero de la menor.

La madre de la menor, Ingrid Morocho, brindó detalles del momento en que se percató que su hija ya no se encontraba en casa. Morocho comenta que dejó a la menor en su habitación entretenida con su laptop mientras ella se dedicaba a asear a su padre. Una vez finalizada la rutina notó que Karen no se encontraba en el interior del domicilio. “Me fui a buscarla a su cuarto y no estaba, me fui a los otros ambientes y no estaba. Me percaté que la puerta de la cocina estaba semi abierta, fui afuera a la calle, a la puerta principal que es una reja a la que siempre hecho llave todos los días”, señaló. Sin embargo, en esta oportunidad la madre encontró que dicha puerta ya no estaba asegurada.

Una vez en la calle, Ingrid Morocho recorrió los alrededores de su hogar y se acercó a unos vendedores ambulantes con los que mantenía comunicación constante. Estos le relataron que se percataron que la menor había estado conversando con un hombre en la puerta de su domicilio. “Pensaron que era un familiar o conocido, pero de ahí no se percataron más”, agregó.

| Imagen: Latina Noticias

De vuelta en su hogar, la madre de la menor revisó una vez más las habitaciones y una vez en la suya se percató que alguien había rebuscado en su cartera. Al revisar sus pertenencias, descubrió que sus llaves no se estaban, las mismas que usaba para abrir el enrejado que siempre dejaba con seguro . “Ya no sé qué hacer, ya estoy sin lágrimas, ya no me salen más lágrimas. Pido a la policía, señores de buen corazón, por favor, ayúdenme. Pónganse la mano en el pecho, pónganse en mi lugar, yo sé que es fuerte y feo y yo no quiero que esto les pase a ustedes. Pido, por favor, busquen a mi hija y a ese individuo”, dijo ante las cámaras de televisión.

REDES PELIGROSAS

Al ser consultada si esta era la primera vez que se enfrentaba a un peligro similar, la madre de Karen Hurtado Morocho reveló que en el pasado había descubierto que su hija mantenía conversaciones con extraños a través de las redes sociales . “Se le castigó y más bien hablábamos sobre ello, incluso veíamos en “La rosa de Guadalupe” los casos que ahí presentan. Siempre le he hablábamos del tema”, contó ofuscada.

La Molina: madre de menor secuestrada cree que su hija habría sido captada por redes sociales

La menor habría abierto una cuenta de Facebook, pero su madre asegura que no vio ningún comportamiento extraño durante los últimos meses . “Quizás lo ha hecho a mis espaldas, a escondidas”, mencionó. Ingrid Morocho sospecha que el secuestrador sería un sujeto con quien la menor mantenía contacto virtual desde hace tiempo y a quien le habría compartido detalles de su vivienda, pues las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad sugieren que la menor ya conocía a su secuestrador por el trato amigable que existía entre ellos.

Los familiares de la menor ya se encuentran realizando todas los trámites necesarios para encontrar a la menor de quien no se tiene conocimiento de su paradero desde la cinco de la tarde del martes 21 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO