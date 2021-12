Rainer Torres: “El más grande es Universitario o Alianza Lima, después está Sporting Cristal”

Rainer Torres, exfutbolista de Universitario, se refirió al ranking de clubes de la Conmebol, y consideró que, pese a la clasificación continental, Universitario es el equipo más grande del Perú, pese a que el mejor ubicado actualmente es Sporting Cristal.

“Con todo el cariño que le tengo a Sporting Cristal, que me abrió las puertas cuando estaba por retirarme del fútbol, me dio la oportunidad y estoy muy agradecido, pero no podemos decir que es el más grande”, respondió Rainer Torres sobre la consulta, si Sporting Cristal era el club más grande del Perú considerando el ranking de clubes de la Conmebol, recientemente actualizado (2021).

En el ranking de clubes de la Conmebol 2021 (Sudamérica), Sporting Cristal ocupa el puesto 35 y es el equipo peruano mejor ubicado. Le sigue Universitario (46) y después Alianza Lima (52).

Rainer Torres continuó con su explicación y argumentó su postura sobre el equipo peruano más importante. “Es el ranking del año, así pasa con las selecciones también, creo que México estaba por encima de Holanda (Países bajos) hace poco, pero México no es más grande que Holanda en la historia”, acotó.

“Sporting Cristal (es el mejor) del año, por las estadísticas del año puede ser que esté encima de los otros, pero decir que es el más grande...”, aseguró el exfutbolista de la selección peruana.

“Cristal es un club de categoría, muy elevada, pero llegar al punto de decir que es el más grande del Perú”, prosiguió Rainer Torres ponderando al club celeste, en el que jugó por cuatro años (2004-2007)

Luego, fue consultado sobre su consideración con relación al club más importante del fútbol peruano. “El más grande del Perú es Universitario. Hay muchos factores que se necesitan para ser grande. El club que junta más factores es Universitario”, afirmó en declaraciones al diario La República.

“ Se pude discutir si Universitario o Alianza Lima es el más grande, después de ellos dos, seguramente Sporting Cristal . Pero definitivamente, Sporting Cristal es el que mejor hace las cosas, desde 20 años atrás, eso no se discute”, concluyó Rainer Torres.

RANKING DE CLUBES DE SUDAMÉRICA

Ranking clubes Conmebol 2021.

