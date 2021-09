Johanna San Miguel se enfrenta a conductor de Guerreros Puerto Rico: “No sé cómo te llamas ni me interesa”

Johanna San Miguel se enfrenta a conductor de Esto es Guerra Puerto Rico. (Foto: Instagram)

Luego que los conductores de Esto es Guerra Puerto Rico, José Figueroa y Diane Ferrer, pidieron a los animadores de Esto es Guerra Perú que se eduquen y minimizarán el desempeño de los competidores; Johanna San Miguel no dudó en responder notoriamente ofuscada.

“Me alegra que sepas mi nombre y apellido, porque yo no sé el tuyo y tampoco me importa. No me interesa porque no sé quién eres. Tú compañera a la que no la dejas hablar, quieres ser el protagonista del show”, señaló Johanna, quien fue interrumpida pro Gian Piero para que se calme.

“Que tengan plata para venir me parece bien, entonces mucho bla bla bla. Tengo más de 40 años de trayectoria, ponme la fecha, cabeza de desodorante, ponme la fecha. No te metas conmigo porque yo soy una loca horrible”, aseguró la también actriz.

Luego que Díaz le dijera el nombre del conductor de Puerto Rico, San Miguel añadió: “Me encanta no saber tu nombre, desde ahora te voy a llamar cabeza de desodorante. Ah, tenía nombre”.

Asimismo, se refirió a la conductora del espacio. “Diane, prácticamente parece una modelo porque no la dejan hablar. Yo pensé que era una guerrera, una participante. Después me di cuenta que era la conductora”, dijo causando risa entre los presentes.

“Puerto Rico, pon fecha, nosotros aquí te vamos a esperar con todo el amor. Para que veas lo educada que puedo ser”, remarcó Johanna, quien pidió encarecidamente “un enlace” para poder presentarse.

José Figueroa y Diane Ferrer hablaron también de la gastronomía peruana, dejándola de lado ante su país. Estas palabras no cayeron en saco roto, pues Gian Piero no dudó en responder: “Edúquense ustedes, desde el 2012, Perú ha ganado 7 de los 9 premios de destino culinario de Sudamérica. Me encanta la idea de que haya restaurantes peruanos en tu país, lamentablemente acá no hay restaurantes de Puerto Rico, por algo será”.