México

De qué murió Regina Torné, actriz ganadora del Ariel de emblemáticas producciones como ‘La Loba’ y ‘Como agua para chocolate’

El gremio difundió mensajes para despedir a la intérprete mexicana, ampliamente reconocida por sus trabajos en cine, televisión y teatro

Luego de anunciar su adiós a las pantallas en 2014, la primera actriz se instaló en Puebla y mantuvo actividades de formación artística después de más de cinco décadas de carrera. (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)
Luego de anunciar su adiós a las pantallas en 2014, la primera actriz se instaló en Puebla y mantuvo actividades de formación artística después de más de cinco décadas de carrera. (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)
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La noticia del fallecimiento de Regina Torné trajo de vuelta a Mamá Elena, la madre severa de Como agua para chocolate, y a los personajes que durante años la actriz llevó entre la televisión y el cine mexicano.

Dentro de los mensajes de despedida también apareció una pregunta que sigue sin respuesta para el publico: qué provocó su muerte este 11 de noviembre de 2026.

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La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, pero la familia de la actriz no ha comunicado si enfrentaba alguna enfermedad o padecimiento previo. (X/ @andactores)
La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, pero la familia de la actriz no ha comunicado si enfrentaba alguna enfermedad o padecimiento previo. (X/ @andactores)

La ANDA confirmó el deceso de la intérprete, cuyo nombre completo era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Sin embargo, el comunicado se centró en recordar su trayectoria, pero no informó una causa médica ni detalles sobre las circunstancias de su deceso.

Qué de sabe sobre la causa del fallecimiento de Regina Torné

La información pública disponible permite confirmar el fallecimiento, pero no establecer qué lo provocó. Ni la familia ni representantes de la actriz han comunicado si enfrentaba una enfermedad, una complicación o algún padecimiento durante sus últimos días.

  • La Asociación Nacional de Actores difundió una esquela para despedir a Regina Torné y expresar condolencias a sus seres queridos, sin precisar la causa de muerte.
  • La versión de que la actriz habría fallecido en su domicilio de Ciudad de México circuló en programas de espectáculos, aunque no estuvo acompañada de una confirmación médica.
  • El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz también compartió mensajes de pésame. Sus publicaciones se enfocaron en la trayectoria de Torné y no revelaron datos sobre su salud.
El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz compartió mensajes luctuosos centrados en la trayectoria de Torné. (Facebook)
El Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz compartió mensajes luctuosos centrados en la trayectoria de Torné. (Facebook)

En este sentido, la ausencia de una explicación oficial obliga a mantener la reserva. No existen elementos para afirmar que Regina Torné murió por una enfermedad específica, un accidente o complicaciones derivadas de algún padecimiento.

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Una caída y semanas de hospitalización aparecen entre sus últimos antecedentes de salud

Durante los meses previos a su fallecimiento surgieron versiones sobre dificultades de movilidad que habría enfrentado la actriz. El origen de esos señalamientos se remonta a enero de 2026, cuando se informó que sufrió una caída meses antes.

  • Un reporte basado en una fuente cercana a Torné señaló que la actriz habría sido hospitalizada entre noviembre y diciembre de 2025 tras una caída ocurrida durante una visita familiar.
  • Según esa versión, permaneció internada varias semanas y después requirió cuidados de enfermería debido a problemas para caminar.
  • El mismo relato sostuvo que Torné regresó a Ciudad de México luego de vivir en Puebla, donde se había establecido después de alejarse de la televisión.
  • Ningún comunicado de la familia, personal médico o la ANDA confirmó públicamente esos datos. Tampoco existe una declaración que relacione la caída con su muerte.
La familia y los representantes de Regina Torné mantienen en reserva si la intérprete enfrentaba algún padecimiento o complicación previa. (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)
La familia y los representantes de Regina Torné mantienen en reserva si la intérprete enfrentaba algún padecimiento o complicación previa. (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

Ese antecedente permite conocer parte de las versiones sobre el estado físico de la actriz durante 2026. No permite, por sí solo, convertir la hospitalización en una causa probable del fallecimiento.

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