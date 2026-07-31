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Así reaccionó Gustavo Petro al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud: “La salud se entrega a los dueños de las EPS”

El mandatario cuestionó la llegada de la exdirectora de Acemi al próximo Gobierno, anunció que divulgará investigaciones sobre recursos públicos destinados a dos aseguradoras y advirtió un cambio en el manejo del sistema sanitario

Ana María Vesga y Gustavo Petro
Gustavo Petro criticó el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que la cartera quedará en manos de quienes representan los intereses de las EPS - crédito Colprensa - Presidencia
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El presidente Gustavo Petro cuestionó la designación de la exdirectora de Acemi en el gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que el sistema volverá a favorecer a las EPS privadas. El nombramiento también abrió un debate por posibles impedimentos legales y generó opiniones divididas en el sector.

La designación de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella provocó una rápida reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el manejo del sistema de salud quedará nuevamente en manos de quienes, según él, representan los intereses de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

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A través de su cuenta de X, Petro criticó la llegada de la exdirectora ejecutiva de Acemi al Ministerio de Salud y advirtió sobre lo que, a su juicio, será el rumbo de la política sanitaria del próximo gobierno.

“La salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS. Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”, escribió el mandatario.

En una segunda publicación, el jefe de Estado anunció que divulgaría investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos por parte de algunas aseguradoras del sistema.

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Gustavo Petro cuestionó el nombramiento de Ana María Vesga y aseguró que el próximo gobierno entregará el manejo de la salud a los dueños de las EPS - crédito Gustavo Petro/X
Gustavo Petro cuestionó el nombramiento de Ana María Vesga y aseguró que el próximo gobierno entregará el manejo de la salud a los dueños de las EPS - crédito Gustavo Petro/X

“Presentaré en el día de hoy las investigaciones que demuestran cómo decenas de millones de pesos del erario se fueron a los dueños de las EPS Coosalud y Keralty. Ahora se les entrega el Ministerio de la Salud Pública a estas personas”, afirmó.

Las declaraciones de Petro se produjeron pocas horas después de que Abelardo de la Espriella confirmara a Vesga como la próxima ministra de Salud y le encomendara liderar un “plan de choque” para enfrentar la crisis del sistema, garantizar la atención oportuna de los pacientes, asegurar el abastecimiento de medicamentos, estabilizar al talento humano en salud y avanzar en el saneamiento financiero del sector.

El presidente electo también destacó el perfil de la funcionaria y la describió como una mujer “íntegra, técnica y dialogante”, a quien encargó la misión de combatir la corrupción y la politiquería dentro del sistema de salud.

Por su parte, Ana María Vesga se pronunció por primera vez tras conocerse su designación mediante un mensaje en X, en el que aseguró que asumirá el cargo pensando en los pacientes y en la recuperación de la confianza en el sector.

“Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo de la Espriella como ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!”, manifestó.

En un segundo pronunciamiento, el presidente anunció que presentará investigaciones sobre el manejo de recursos públicos por parte de Coosalud y Keralty - crédito Gustavo Petro/X
En un segundo pronunciamiento, el presidente anunció que presentará investigaciones sobre el manejo de recursos públicos por parte de Coosalud y Keralty - crédito Gustavo Petro/X

Sin embargo, el nombramiento abrió de inmediato una controversia política y jurídica. La bancada del Pacto Histórico sostuvo que el paso reciente de Vesga por Acemi, gremio que reúne a varias EPS del régimen contributivo, podría generar impedimentos para intervenir en decisiones relacionadas con esas entidades durante su primer año de gestión.

En un comunicado, los congresistas señalaron que la exdirigente gremial podría verse obligada a declararse impedida en asuntos como la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), al considerar que el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 establece restricciones para quienes hayan representado intereses directos de un gremio en el año anterior a asumir un cargo público.

Desde el Pacto Histórico afirmaron que la ministra designada no podría participar en decisiones en las que Acemi tenga un interés directo, precisamente por haber ejercido la presidencia ejecutiva de esa organización hasta su nombramiento.

Antes de llegar al Ministerio de Salud, Vesga dirigió Acemi desde agosto de 2023 y se convirtió en una de las principales voces críticas de las políticas sanitarias impulsadas por el gobierno Petro. Durante ese periodo insistió en que la financiación del sistema era insuficiente y sostuvo que el valor de la UPC presentaba un rezago que comprometía la sostenibilidad de las EPS.

Los congresistas oficialistas señalaron que la restricción alcanzaría asuntos de alta sensibilidad para el sistema, citando la participación activa de la líder gremial en el estudio de la Unidad de Pago por Capitación - crédito Pacto Histórico
Los congresistas oficialistas señalaron que la restricción alcanzaría asuntos de alta sensibilidad para el sistema, citando la participación activa de la líder gremial en el estudio de la Unidad de Pago por Capitación - crédito Pacto Histórico

Su llegada al ministerio ocurre en medio de una compleja situación financiera del sistema. Las EPS intervenidas registran una siniestralidad del 117 % y un patrimonio agregado que pasó de -1,4 billones de pesos en 2022 a -12,8 billones en 2026.

A esto se suman problemas de abastecimiento de medicamentos, deudas con hospitales y clínicas, retrasos en la atención de pacientes y dificultades para el pago del personal de salud.

El nombramiento también dividió opiniones entre expertos y actores del sector. Mientras la exministra Carolina Corcho calificó la designación como un “insalvable conflicto de interés”, el senador del Centro Democrático Andrés Forero defendió la decisión y aseguró que Vesga cuenta con la experiencia necesaria para enfrentar la crisis.

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