El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU establece el principio de “Reclutar y Expandir” para controlar la migración y detener el narcotráfico, mientras apunta contra la penetración de China, Rusia e Irán a través de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua

El presidente de EE.UU., Donald
El presidente de EE.UU., Donald Trump, gesticula durante un almuerzo del Club de la Rosaleda en la Casa Blanca en Washington. REUTERS/Kevin Lamarque

Los cambios que se están produciendo en las Américas por acciones políticas y militares de los Estados Unidos acaban de ser claramente explicados en la “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América” que define la política exterior, las relaciones internacionales y cambia la geopolítica con el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”.

La Doctrina Monroe proclamada por el Presidente James Monroe el 2 de diciembre de 1823, es un “principio de política exterior de Estados Unidos que sostiene que cualquier intervención en los asuntos políticos en el continente de América por parte de potencias extranjeras de otros continentes es un acto potencialmente hostil contra los Estados Unidos” . Fue proclamada “contra el colonialismo europeo en el hemisferio occidental” cuando las colonias españolas en las Américas habían logrado o estaban en proceso de lograr su independencia.

El ”Corolario Trump a la Doctrina Monroe” es la conclusión, es la consecuencia de la doctrina Monroe aplicada a la realidad objetiva actual. Durante el siglo XXI el Hemisferio Occidental ha sufrido la penetración de países, potencias y hasta grupos terroristas extracontinentales, que apoyando y participando de la expansión dictatorial en Latinoamérica han puesto en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, con amenazas, agresiones y operaciones mediante mecanismos de “Guerra Híbrida” como la migración forzada, narcoterrorismo, tráfico de personas, grupos criminales, interferencia y participación en la política interna, acciones para el cambio cultural y más.

Una estrategia es “un proceso regulable, un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento” y la estrategia de los Estados Unidos establece principios que nadie debería ignorar: “Definición precisa del Interés Nacional, Paz a través de la Fuerza, Predisposición al no intervencionismo, Realismo Flexible, Primacía de las Naciones, Soberanía y Respeto, Equilibrio de Poder, Pro trabajador estadounidense, Competencia y Merito”. Además señala prioridades: “La era de la migración masiva ha terminado, Reparto y transferencia de cargas, Reajuste a través de la Paz, Seguridad Económica”.

El texto de la Estrategia de Seguridad Nacional define que “Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio. El Corolario Trump a la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, en consonancia con los intereses de seguridad estadounidenses”.

Sin mencionar ningún país, el principio que Estados Unidos ha establecido -y que venía aplicando- con Trump 47 es el de restaurar su preeminencia en las Américas para proteger su seguridad nacional, lo que impone la terminación de narcoestados y dictaduras. El destino original de la Doctrina Monroe a las potencias europeas en 1823, es hoy el principio de política exterior que se refiere a China, Rusia, Irán y sus operadores regionales las dictaduras del socialismo del siglo 21 Cuba, Venezuela, Nicaragua, con el crimen organizado controlando países y territorios, con terrorismo de Estado, enemigos declarados de los Estados Unidos con antimperialismo como bandera y entreguismo como resultado.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, usa binoculares durante una ceremonia en el Palacio de Miraflores para juramentar nuevas organizaciones comunitarias, en medio del aumento de presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El Corolario Trump se expresa en que “nuestros objetivos para el Hemisferio Occidental se pueden resumir en “Reclutar y Expandir”. Explica que “Reclutaremos a aliados consolidados en el Hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzamos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio”.

El cambio geopolítico se precisa señalando que “Competidores no hemisféricos han realizado importantes incursiones en nuestro hemisferio, tanto para perjudicarnos económicamente en el presente como para perjudicarnos estratégicamente en el futuro. Permitir estas incursiones sin una respuesta firme es otro gran error estratégico estadounidense de las últimas décadas”

Las relaciones de poder entre los estados en el Hemisferio Occidental y entre los estados extra hemisféricos con los de las Américas cambian con Estados Unidos actuando para recuperar su preminencia regional, que no es posible sin la terminación de los regímenes de dictaduras narcoterroristas y la consecuente extinción de los gobiernos para dictatoriales. El Corolario Trump a la Doctrina Monroe hace explícitas las reglas, enfatiza el derecho propio y fija términos para no dejarse atropellar, “raya la cancha”.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

