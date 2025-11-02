Por qué la alianza entre Estados Unidos e Israel fue decisiva para poner fin a la guerra

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Knesset (REUTERS)

Cuando la guerra de Gaza llega a su fin y los rehenes finalmente han sido liberados, tras dos terribles años de muerte y destrucción provocados por Hamas, hay mucho que celebrar y motivos para estar agradecidos por la relación entre Estados Unidos e Israel a lo largo de esta guerra, especialmente en el transcurso de este último año.

En concreto, destacan dos acontecimientos: la destrucción de la instalación nuclear iraní y el acuerdo para poner fin a la guerra.

Lo que resulta especialmente fascinante de estos dos acontecimientos es que, aunque ninguno de ellos habría sido posible sin el papel fundamental desempeñado por ambas partes, el papel más significativo de cada una de ellas no refleja necesariamente la forma en que lo describieron los líderes políticos.

Mientras celebramos el reciente acuerdo, vale la pena destacar que el primer ministro Benjamin Netanyahu pronunció un discurso —tras el anuncio del acuerdo por parte del presidente Donald Trump— en el que explicó que nada de esto habría sido posible sin la importante degradación de las capacidades militares de Hamás y la eliminación de sus líderes por parte de Israel.

El rehén liberado Avinatan Or (Reuters)

Ampliamente interpretado como un discurso político para preparar el terreno para las próximas elecciones israelíes, fue un esfuerzo por atribuirse el mérito —a sí mismo y a su Gobierno— de haber liberado finalmente a los rehenes y puesto fin a la guerra tras dos años en los que fue objeto de críticas generalizadas en Israel por no haber hecho lo suficiente.

Sin duda, debe compartir el mérito de este logro con el presidente Trump. Pero es necesario entender que el presidente Trump desempeñó un papel único que no podría haber desempeñado ninguna otra persona o líder político.

Esto se debe a que algunos aspectos del plan del presidente Trump iban en contra de los principios que la coalición gobernante de Israel consideraba líneas rojas. Entre ellos se encontraban no destruir completamente a Hamas, la liberación de los asesinos de israelíes, otorgar un papel a la Autoridad Palestina y la falta de un plan detallado sobre cómo desarmar a Hamás.

A diferencia de otras ocasiones durante los últimos dos años, Netanyahu no pudo ser forzado por su coalición a oponerse a este plan debido a la posición única que Trump ocupaba con respecto a Israel en ese momento específico.

El ex rehén israelí Eitan Horn reacciona mientras sus amigos y familiares le dan la bienvenida a su hogar, tras salir del hospital tras su liberación del cautiverio en Gaza, en Kfar Saba, Israel, el 16 de octubre de 2025. Eitan Horn fue secuestrado durante el mortífero ataque perpetrado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 (Reuters)

No solo la relación con Estados Unidos seguía siendo, en términos generales, la principal para Israel, sino que, en ese momento, tras dos años de guerra y con la comunidad internacional mostrando su distanciamiento de Israel al votar a favor de la declaración unilateral de un Estado palestino, Netanyahu comprendió que su dependencia de Trump había alcanzado un nivel sin precedentes que no admitía retroceso. En resumen, Israel no tenía margen para rechazar a Trump en ese momento.

Esto no quiere decir que no hubiera aspectos muy positivos para Israel en este acuerdo, el más obvio siendo la liberación de los rehenes. Sin embargo, las cuestiones que llevaron a Israel a considerar el rechazo de acuerdos en el pasado ya no podían dar lugar a una consideración seria del rechazo.

En resumen, fue Trump y solo Trump quien pudo superar los obstáculos que antes existían.

Por otra parte, el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes se considera una acción estadounidense única que ha transformado profundamente la región. Una vez más, no hay razón para restar importancia al papel de Estados Unidos en este asunto. Las armas que Estados Unidos utilizó para destruir las instalaciones nucleares eran las más avanzadas bombas antibúnker, exclusivas de su arsenal.

Sin embargo, lo que no recibe la atención suficiente es el papel fundamental que desempeñó la Fuerza Aérea israelí a la hora de preparar el terreno y, de hecho, hacer posible que la acción estadounidense pudiera llevarse a cabo.

No se trata de una valoración teórica, sino más bien de reconocer la aversión al riesgo de Trump como elemento central en su toma de decisiones militares. Es difícil imaginar que hubiera puesto en peligro a los pilotos y aviones estadounidenses y los hubiera expuesto a las defensas aéreas iraníes si Israel no hubiera logrado reducir drásticamente las defensas aéreas de Irán. Las acciones de Israel dejaron claro al mundo y a la administración Trump que, después de todo, los pilotos estadounidenses no correrían ningún peligro.

Lo que Israel logró en su guerra de doce días contra Irán fue asombroso y cambió drásticamente la ecuación estratégica en la región. Irán, que antes se consideraba la cabeza de la serpiente en la masacre sin precedentes de Hamás en Israel, ahora se veía como un país en gran medida impotente, con sus defensas aéreas expuestas al poderío aéreo israelí y con Hezbolá drásticamente debilitado por la pericia militar israelí. En resumen, gracias a los logros militares de Israel, Estados Unidos pudo entrar en el espacio aéreo iraní para llevar a cabo su operación militar contra las instalaciones nucleares con mucha menos preocupación y vulnerabilidad.

Estos dos acontecimientos monumentales durante esta guerra de dos años no habrían podido producirse sin la notable cooperación de estas dos potencias y amigos. El Medio Oriente es un lugar mejor gracias a ello y, de hecho, el mundo entero debe reconocer lo mucho que se beneficia cuando dos democracias colaboran para frustrar a una organización terrorista y extremista y a su principal patrocinador.

*Kenneth Jacobson es vicedirector nacional de la Liga Antidifamación (ADL).