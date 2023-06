El crimen organizado jaquea la última trinchera estatal

(Foto: Alan Monzón/Rosario 3)

Si esta cronista debiera responderle a un extranjero sobre ¿qué tiene Argentina?, le diría: el AMBA: es una cabeza que se come el cuerpo. Allí no sólo todo se soluciona más rápido, por ej.: el último paro de colectivos, donde al filo de la medianoche apareció la plata de los subsidios y con ello el transporte urbano al día siguiente. Esto no ocurrió en el resto del cuerpo de la República, donde la gente quedó a pie. Ahí todo es más barato: luz, transporte, y además “las callecitas de Buenos Aires –de verdad- tienen ese no sé qué”, que enamora a todo político federal que deja su territorio para habitarlo.

El AMBA se metió –hace rato- pero ahora más que nunca, en la política. Veamos. Los principales candidatos presidenciables, son del AMBA. Para dirimir sus internas feroces- buscan en el interior algún gobernador. Lo de Schiaretti fue explícito; con otros son rumores, como el caso del santafesino Perotti. Entre paréntesis, es innegable la buena relación de Horacio con muchos de ellos desde su época peronista.

Sigamos. Cuando Mauricio Macri puso en vigencia a Patricia Bullrich para “equilibrarlo” a Larreta, no pensó que no la manejaría. Patricia no le debe nada y es un animal político. Pero a su vez pensó en que alguien debía evitar que el jefe de CABA cobrara independencia. Ahí apareció Milei que es Milei, a través de los medios periodísticos con que cuentan. Así nació políticamente el candidato que tiene su estructura, sus avales y sus fiscales, en los medios, no en el territorio. Expresa el enojo social y mide aproximadamente 20 puntos.

Te puede interesar: ¿Asoma en Argentina la internacional reaccionaria?

Esta cronista viene dudando sobre si los tres tercios sólo es para el AMBA o también para el resto de la Argentina. Me decía Lucas Romero (Synopsis): “increíblemente donde más mide es en el interior del país, más que en el AMBA de donde él es”. Lo que nadie sabe es si su intención de voto terminará en concreción de votos. Sucede que Milei que es Milei, porque no tracciona votos para nadie más que para él –como ya he escrito-, es un fenómeno social, no político. Y sus votantes no lo “compran” por lo que propone, sino por el grado de enojo que muestra en sus “básicas mediáticas”.

Volvamos a JxC. Mientras Rodríguez Larreta se ufana en mostrarse abierto, dialoguista –tal vez lo sea-, tratando de incorporar gobernadores peronistas; Patricia Bullrich se muestra más cerrada y dura. Es difícil que quien gane las PASO sea acompañado por el que pierda, porque hay miradas distintas sobre la realidad y cómo abordar los problemas. Si gana Rodríguez Larreta, seguramente tratará de acercarse a gobernadores no kirchneristas. Si gana Patricia Bullrich, seguramente tratará de acercarlo a Milei. Y si Milei va al balotaje, seguramente estarán ahí haciendo campaña Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

En Santa Fe, en esta alianza, pasa algo similar. Carolina Losada le dijo a Infobae: “yo no voy a ir para atrás, la verdad es la verdad”, en alusión a sus imputaciones hacia el candidato de su coalición Maximiliano Pullaro, quien a su vez le dijo a Infobae: “nunca la ataqué ni a Carolina ni a Mónica (Fein) . Pienso ganar las PASO. Pero si no ocurriese, seguramente no haría lo que hice hace dos años cuando la acompañé”. Claro que en política nada es matemático. Habrá que ver cómo reacciona el electorado de JxC.

Te puede interesar: Ante los cambios en el mundo, la política argentina no reacciona

Entre paréntesis, Bullrich habló sobre Pullaro y las imputaciones de Losada. Primero dijo que cree en el ex minsitro de Seguridad, y luego declaró que cuando le avisaban de un procedimiento, el mismo se frustraba; y cuando no le avisaban, el operativo era exitoso. Suena tremendo.

Tras la defunción del FdT, ahora “Unión por la Patria”, al oficialismo no le va mejor. Cristina Kirchner intentará hasta último momento bajar a Scioli para empoderar a Massa. Difícil. En esta oportunidad el oficialismo santafesino se muestra distinto. Hoy los cuatro candidatos del PJ se reúnen en el Partido Justicialista. No hay agresión. Cada candidato va con sus propuestas. En breve comenzará –en el caso de Lewandowski- a recorrer el norte santafesino junto al gobernador Perotti.

Lilita Carrió en Santa Fe pegó el portazo en JxC, lugar que ocupó el Socialismo. Va sola con una lista (Cambia Santa Fe) con gente joven, del campo, emprendedores. Como candidato a gobernador: Eduardo Maradona , sobrino nieto de Laureano. La lista de diputados la encabeza Lucila Lehmann, tataranieta del fundador de varias ciudades santafesinas: Guillermo Lehmann.

Aquí lo importante:

El padre Fabián Belay, recientemente ascendido por Francisco a Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Rosario, con un obra importantísima sobre los adictos en situación de calle , le dijo a Infobae: “en Rosario, la última trinchera estatal está jaqueada. Balean las escuelas, las iglesias. Veo que la política no reacciona. No hay más tiempo. Esto no va a aguantar 8 ó 10 meses más así. No existe red de acompañamiento de ningún nivel estatal para niños y adolescentes en los barrios vulnerables.

Tenemos una deserción del 50% en la secundaria. Necesitamos otra escuela. Fortalecer los clubes. Tenemos que, a través de las instituciones, sacar a los niños cada vez más pequeños de la calle; incluso de ciertas familias. Es escalofriante además el nivel de suicidio en los jóvenes, porque no les sabemos plantear un proyecto de vida. Lo que hoy estamos viviendo, es la consecuencia de la pobreza estructural. ¡Estamos arruinando el sueño de tantos! La política debe organizar el bien común. Se necesita de TODA la política y de TODA la sociedad para esto”.

Por último, Infobae le preguntó que le diría a Dios el día que se encuentre con él: “no quiero decirle que me rendí”. ¿Y si la política empieza a no rendirse ante la agenda urgente de la sociedad?

Seguir leyendo