Una confesión probó el fraude electoral en Colombia: el crimen organizado llegó al poder

Foto de archivo de Gustavo Petro en un acto político

La revista Semana de Colombia reveló audios del embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti con Laura Sarabia, la secretaria privada del presidente Gustavo Petro, que revelan el aporte de más de 15.000 millones de pesos colombianos -unos 4 millones de dólares- a la campaña que terminó con Petro en el poder. Ambos funcionarios, de su extrema confianza, fueron destituidos por Petro, mientras que Benedetti se fugó del país dejando plena prueba de fraude y otros delitos con los que el crimen organizado tomó la presidencia de Colombia.

Semana es una revista de publicación semanal de noticias fundada en 1946 por Álvaro Vargas Lleras, que fue presidente de Colombia en 1958. Se ha destacado por la publicación de denuncias contra el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en los 80s, contra el presidente Ernesto Samper por el financiamiento de su campaña por el narcotráfico o “proceso 8000″, y ha sido crítica de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. The Washington Post, The New York Times y The Economist han llamado a Semana la mejor revista de América Latina.

Armando Alberto Benedetti Villaneda (1967) es un político colombiano que estudió periodismo, fue asesor político de Eduardo Verano de la Rosa en la Constituyente de 1991, Secretario del Instituto Nacional de Tráfico y Transporte de 1992 a 1993, nombrado sub director de La Empresa de Recursos Sanitarios de Colombia de 1996 a 1997. En 1998 fue electo miembro del Consejo de la ciudad de Bogotá, en 2002 fue electo diputado nacional como candidato liberal, en 2006 electo Senador por Partido de la Unión por la Gente, el 21 de Julio de 2010 Presidente del Senado, y luego fue estratega de campañas de Petro. En Agosto de 2022 Petro lo nombró embajador en Venezuela para reabrir las relaciones con la dictadura de ese país.

Laura Camila Sarabia Torres (1994) es graduada de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia en relaciones internacionales con especialidad en política, marketing electoral y estrategia de campañas. Fue asesora política del Congreso de Colombia y asesora del partido de la U por seis años y secretaria privada de Benedetti. Fue la Jefe de Estrategia de la campaña presidencial de Petro quien la nombró como Jefa de Despacho de su presidencia en julio de 2022, conocida como “la mano derecha de Petro”. De vida privada poco conocida, desde una columna de su autoría titulada “No se puede amar a la Fuerza Pública y a la vez pretender perpetuar esta guerra” reveló que es hija de un suboficial de la Fuerza Aérea de Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Los audios difundidos por Semana son conversaciones entre Benedetti y Sarabia en los que, entre otras cosas, Benedetti expresa: “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”. En los mismos audios dice que quienes estaban detrás de esos dineros “no eran emprendedores”. Recuerda a Sarabia: “Petro puede ser un hijueputa y es hijueputa y lo conocimos hace un año, que entre otras cosas, tu no querías que apoyáramos”.

Como lo transcribe Semana, los audios son muy subidos de tono, pero son confesiones muy importantes de Benedetti, que dice: “Es que quieren que diga hijueputa quién fue el que puso la plata que se fue para el Pacífico. Ustedes ayer me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”. Hablando desde un lugar que llama “la Costa”, tal vez Venezuela, su embajada, Benedetti dice a Sarabia: “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa monda, tú no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000, y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar… vamos a ver que tal que uno diga quien fue el que puso la plata aquí en la costa”.

Luego de conocidos los audios Petro se refiere al “narco” cuando en su cuenta de Twitter escribió: “No se ha aceptado chantaje sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”.

Un gran escándalo, pero en esencia confesiones y pruebas de que el crimen organizado contribuyó y tomó la presidencia y el gobierno de Colombia. El Congreso y la Fiscalía han recibido denuncias y anunciado investigaciones. El gobierno ha emprendido una intensa campaña de control de daños y protección de Petro que incluyó la veloz maniobra de Cuba para precipitar un cese de fuego con el ELN bajo sombra y presión del dictador Diaz-Canel.

Como lo ha denominado Infobae, es el Watergate de Colombia, o más, pero depende de las instituciones democráticas colombianas que el crimen organizado no continúe ostentando la presidencia para encubrir sus delitos y dar impunidad a los dictadores de las Américas.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

