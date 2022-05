Profesionales transdisciplinares, el perfil que el mundo necesita

Profesionales interdisciplinarios, los más requeridos. Pixabay

Según el XXIV Informe de Adecco, un entorno laboral tan inseguro y cambiante como el que tenemos requiere un nuevo profesional, uno que tenga múltiples habilidades, técnicas y blandas, y sea capaz de fusionar la ciencia con el arte, la realidad con la tecnología, etc . En otras palabras, un profesional transdisciplinar que le haga frente a los grandes desafíos del mundo actual con una mirada holística. No obstante, ¿las instituciones de educación superior estamos preparadas para formar personas con este nuevo perfil? He reflexionado al respecto más de una vez y considero que ha llegado el momento de ayudar a los estudiantes y profesionales a trascender los límites de una carrera.

La transdisciplinariedad, como explica Basarab Nicolescu en su artículo “Brief Chronology of Transdisiciplinarity”, es un enfoque educativo que va más allá de una disciplina en particular para reconciliarse, utilizar y fusionar los conocimientos y métodos de otras disciplinas, para generar soluciones que no hubiesen sido posibles desde una sola perspectiva. Así, los profesionales rompen los límites de su carrera y abren un mundo de nuevas posibilidades. Por tanto, un arquitecto puede ser, además, ecologista, gamer, deportista, músico o todo junto. La suma de esas habilidades hará de él un profesional único y diferente al resto.

El concepto de transdisciplinariedad, aunque poco conocido, no es realmente nuevo. De hecho, ya se aplica en muchos campos. En la medicina se han fusionado la bioquímica y la robótica para operar a distancia con mayor precisión. En los negocios se han mezclado la psicología, la neurociencia, el marketing e incluso el diseño de interiores para mejorar la experiencia del cliente e incrementar las ventas. Evidentemente, todas estas experiencias son exitosas en la práctica; sin embargo, los institutos y universidades siguen encasillando a sus estudiantes en una sola disciplina, bloqueando su capacidad creativa e innovadora. Hoy, el reto de la academia es romper esos esquemas preestablecidos y diseñar programas con enfoque transdisciplinar.

En la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) hemos dado el primer paso en esa dirección y hoy tenemos algunos casos de éxito. Recuerdo, por ejemplo, que en 2021 un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación, lejos de ejecutar proyectos relacionados a su área de especialidad, desarrolló Chococrik, un polvo hecho a base de harina de grillo para curar la anemia en los niños. Los profesionales transdisciplinares son capaces de lograr este tipo de soluciones extraordinarias. He ahí la importancia de este modelo educativo.

Personalmente, considero que la educación es la clave para transformar el mundo. Por ello, invito a las instituciones de educación superior a reflexionar sobre el perfil profesional que estamos formando en nuestros espacios educativos. Asimismo, a los egresados les pido no conformarse con las habilidades y competencias correspondientes a su carrera. El mercado es hoy un escenario muy competitivo y debemos potenciar nuestras habilidades y competencias en otras disciplinas para aportar valor en cualquier sector.

El mismo Gartner presentó, hace poco, cuáles eran las principales tendencias del mercado laboral para el 2022 y los próximos cinco años. Si hacemos un zoom en ellas descubriremos que para cualquier puesto de trabajo se requiere un profesional con competencias y habilidades tecnologías y digitales, estratégicas, de liderazgo, colaboración, empatía, resiliencia. En pocas palabras, se busca un profesional transdisciplinar.

En mi opinión, la educación transdisciplinar será clave para resolver los problemas que aquejan a la sociedad y construir, con una mirada integral, un mejor lugar para vivir.

¡Hasta la próxima!

La autora tiene más de 15 años de experiencia en Gestión Administrativa y Académica en Instituciones de Educación Superior. Arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, con Especialización Técnica en Diseño de Interiores en Taisei Kensetsu, Tokyo, a través de AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation). Asimismo, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica del Perú, con doble grado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

