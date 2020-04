Desde su fundación en 1968, el Club de Roma, con sede en Suiza, ha establecido diferentes niveles de membresía. En su página web, exhibe con orgullo haber tenido entre sus miembros honorarios a celebridades como la reina Beatriz de Holanda, el ex premier de la India Manmohan Singh, el ex presidedente de la Comisión Europea Jacques Delors, el intelectual y ex presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso, el checo Vaclav Havel, el ex presidente alemán y ex titular del Fondo Monetario Internacional Horst Kohler, Rigoberta Menchu, el ex presidente uruguayo Luis Lacalle Herrera, el Rey Juan Carlos I, y el último secretario general de la Unión Soviética Mikhail Gorbachov, y ha fundado asociaciones en unos 30 países.