El contraste está a la vista. La diferencia entre Chile y todos los socialismos de la región, desde el atildado de Mauricio Macri a los violentos del “socialismo del siglo XXI” es tan brutal, que lo único que explica la situación es el deseo de romper el espejo. Pasa que los obreros no lucharon nunca por el socialismo, sino la clase intelectual acomodada. En esos países las privaciones económicas se multiplicaron al igual que la violencia del poder ante la frustración en la construcción de su paraíso del desinterés. Solo queda el cinismo, el poder absoluto y al que no le gusta lo pueden matar sin que se les mueva un pelo. Encima los que no pretenden ser el amor encarnado a la humanidad sino que favorecen al comercio y la inversión de capital han conseguido un desempeño en materia de diezmar la pobreza tal, que quieren acabar con eso aplicando un torniquete que hasta ahora el presidente Piñera no ha conseguido descifrar ni apaciguar.