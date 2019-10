Cuando le preguntaron si dedicaba mucho tiempo al tema, expresó: “¿Yo lo juego? Honestamente no, pero como un agradecimiento a Andy Gotts (famoso fotógrafo de Hollywood), y usando únicamente a actores involucrados en su libro, me conectaré a mí mismo a seis grados de Sir Alan Bates, quien escribió el prefacio. Ahí va: yo (Kevin Bacon) estuve en Línea Mortal con Julia Roberts, que estuvo en Closer con Jude Law, quien estuvo en El talentoso Sr. Ripley con Gwyneth Paltrow, quien estuvo en Seven (Pecados Capitales) con Morgan Freeman, que estuvo en La suma de todos los miedos ¡con Sir Alan Bates!".