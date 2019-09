Esto no es de lo que el país quiere hablar. Pelosi había dicho que no avanzaría con el juicio político a menos que hubiera una oleada de apoyo bipartidista. Y aunque no hay una corriente bipartidista, ha decidido seguir adelante. Según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, sólo el 37% de los estadounidenses apoyan el juicio político.