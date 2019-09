Trump: “Aunque me gustaría que nos haga un favor, porque nuestro país ha pasado por muchas cosas y Ucrania sabe mucho sobre eso. Me gustaría que averiguara qué pasó con toda esta situación en Ucrania, se habla de Crowdstrike... supongo que tiene a uno de sus ricos... El servidor, dicen que Ucrania lo tiene. Hay muchas cosas que pasaron, toda la situación. Creo que usted se está rodeando de las mismas personas. Me gustaría que el fiscal general le llamara a usted o a su gente y me gustaría que llegara al fondo de esto. Como observó ayer, toda esa tontería terminó con el muy pobre desempeño de un hombre llamado Robert Mueller, una actuación incompetente, pero dicen que mucho de ello inició con Ucrania. Cualquier cosa que pueda hacer es muy importante que la haga, de ser posible“.