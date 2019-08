Los dos dictadores le facilitaron a Morales los recursos materiales y logísticos que necesitaba para desestabilizar Bolivia y convertirse en una alternativa de poder. De no haber sido así, el líder cocalero no habría pasado de ser un provocador de oficio que recurría a la violencia extrema para imponer su voluntad e incrementar su influencia, si bien es apropiado reconocer que aunque viste de civil y aparenta una gran humildad, no es menos feroz y abusivo que sus pares de uniforme que le ayudaron, al extremo, que es el gobernante que por más tiempo ha dirigido su país.