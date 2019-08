Por eso me aterra que le pase algo malo. Lo quiero tanto que ya no imagino la vida sin él. Ha llenado mi vida de una felicidad pueril, adolescente, que me devuelve a la infancia, solo que con Leo soy el niño que no pude ser con mis padres: con ellos estaba siempre replegado, asustado, esperando un grito, una bofetada, un correazo en las nalgas, una sesión de plegarias contritas: vivir con mis padres era sobrevivir en un cuartel y una parroquia al mismo tiempo. Leo me convierte en un niño, pero ahora soy un niño libre, sin miedo, sin complejos, un niño que vive en una casa muy grande y adora jugar con su hijo perro, sin pensar en la política o el dinero o las intrigas familiares. Porque Leo no pide nada, salvo afecto y comida. No espera que le mande dinero, no me promete que vendrá a visitarme y luego no viene, no me prohíbe que suba fotos con él a mi página de Facebook, no me hace reproches ni me llena de culpas: Leo solo quiere estar conmigo, jugar conmigo, capturar el momento y demostrarme todo el amor que otras personas de mi familia, resentidas o distanciadas por esto que dije o aquello que escribí, prefieren negarme, en represalia o castigo por lo imperfecto que soy.