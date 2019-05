También se detalla un régimen represivo. Los participantes se reclutan por medio de amenazas. No se les informa el destino, la duración del viaje, ni la paga. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y, una vez allí, deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además son acompañados por agentes de la Seguridad del Estado que simulan ser médicos, inteligencia a un lado y al otro.