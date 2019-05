Putin, un ex KGB con legendaria paciencia infinita para negociaciones complicadas y que se tomó el trabajo –dicen- de leer varias veces de cabo a rabo The Art of the Deal, el libro de Trump, no olvidó dónde le aprieta el zapato al Donald. En la conversación telefónica que mantuvo con su par norteamericano la semana pasada, aceptó retirar la injerencia y colaboración militar rusa en Venezuela bajo condición de que EEUU terminase con la asistencia militar a Ucrania y admitiese los derechos rusos sobre Crimea.