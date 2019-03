Para los venezolanos y para el mundo -con mas de 90% de popularidad interna y el reconocimiento de cerca de 60 países- Juan Guaidó es el Presidente Transitorio de Venezuela, pero esta solo, no tiene gobierno. Es vital que la Asamblea Nacional desate las manos a Guaidó para que organice gobierno con ministros imprescindibles como el de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. No hay manera de dirigir relaciones internacionales con embajadores nombrados sin Ministro de Relaciones Exteriores, no se puede ordenar y destituir mandos militares desobedientes sin Ministro de Defensa, y tratar de controlar los recursos nacionales sin Ministro de Economía es imposible.