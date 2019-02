Escribo y me digo una frase que copio de los judíos del mundo cuando se refieren al holocausto y a la maldad infinita del nazismo. Me digo ¡Nunca jamás! comunismo, ¡Nunca jamás! invasores cubanos y depredadores rusos, chinos, iraníes, turcos que han hecho en este país nuestro la rebatiña más brutal que pueda recordarse, rebatiña que ha arrasado con el que fue uno de los grandes productores de petróleo, uno de los países con más recursos naturales y hoy millones de sus habitantes han tomado el doloroso camino del éxodo para no terminar como otros miles comiendo en los basureros, muriendo de mengua sin siquiera un medicamento que alivie sus dolores, enterrando sus muertos asesinados por la canalla roja y sus brazos armados que incluyen por supuesto al hampa, canalla castrochavista que debe pagar por sus crímenes y podrirse en la cárcel.