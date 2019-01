Tiempo después invité a mi programa de televisión a un actor muy lindo, muy talentoso, de mucho éxito. Lo había visto en el teatro y la televisión. Me gustaba. Lo invité a mi programa y me gustó aún más. Después de la entrevista, fuimos a mi apartamento. Ya le había puesto una cama, nada más. El actor se llamaba Diego. Nos besamos. Fue el primer hombre que me besó en la boca, que me dejó besarlo con ardor, sin prisas. Le pedí que me hiciera el amor. Nunca me la habían metido. Quería probarlo. No hizo ascos a la invitación. Me tendió boca abajo, colocó una alfombra debajo de mí, se desnudó, era extraordinariamente bien dotado, bellísimo, irresistible, y, sin ponerse un condón, a pura saliva, me hizo el amor de una manera salvaje, bestial, animal. Al principio me dolió mucho y me hizo llorar, pero luego lo disfruté de una manera oscura, viciosa, inenarrable. Diego era un auténtico maestro en la cama. Nunca nadie había tirado conmigo de esa manera, nadie me la había metido con la pasión, la virulencia y la destreza que él exhibió aquella primera vez. Fue un momento extraordinario, inolvidable. Lo amé como nunca había amado a nadie. Me sentí gay, indudablemente gay, totalmente gay. Sentí que Diego era el amante perfecto, el hombre perfecto para mí. Y lo fue durante meses. Cómo me hizo gozar, no alcanzan las palabras para describirlo. Nunca me la chupó ni me pidió que se la metiese, él era el macho, yo la chica, su chica en la cama. Su talento para tirar era notable, era un atleta sexual, se demoraba mucho antes de acabar dando rugidos, gritando como un animal, despertando a medio edificio. Lo amé. Lo amé sin reservas, para toda la vida. Pero él tenía novia, era famoso, las chicas que lo veían en las telenovelas lo amaban. Diego no estaba listo para salir del clóset y yo tampoco. Nos amábamos, pero todo era clandestino, oculto, prohibido. No tuvimos los cojones para salir del armario, largarnos del país y ser felices. Por miedo a que nos descubriesen, aterrados por los chismes y las habladurías que circulaban sobre nosotros, nos separamos, dejamos de vernos, él se quedó con su chica y yo me enamoré de una chica y nuestra pasión se fue diluyendo por la peor de las razones: por miedo a que todos nos descubriesen y supiesen que éramos amantes, putos, muy putos. Diego se casó, yo me casé, tuvimos hijas, dejamos de vernos, él me negó cuando le preguntaron por mí en entrevistas, yo lo deslicé de contrabando en mis novelas como un personaje literario y él me odió por eso. Cuando la recuerdo, viene a mi mente aquella noche afiebrada en que tiró conmigo por primera vez.