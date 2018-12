Así pues, de las elecciones en la piñata llamada Venezuela, muchos de ustedes conocerán resultados quizá hasta antes de leer mi columna de hoy. Posiblemente muchos hayan visto ya los centros de votación vacíos porque si hay algo alentador es que cada vez existen más personas que no comen cuentos y por ello tal vez no puedan contar con el voto de millones de seres honestos los viles que pactan elecciones fraudulentas para legitimar a Maduro y continuar sacando provecho. De eso y sus resultados, también de imprevistos que seguro se darán seguiré comentando este lunes 10 desde los micrófonos de La Poderosa 670 AM de Miami donde comienzo para retomar mi trabajo radial allá en Florida y cada día en los noticieros estelares, me reencontraré con una audiencia vivificante que merece ser informada desde Venezuela el escenario donde se vive esta tragedia.