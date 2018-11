Hace lustro que el conformismo y la estulticia deprimen… Recuerdo –como ejemplo- a la mujer de un "Aguerrido" opositor, twitteros militantes ambos, que por aquel tiempo me escribió: ¡Los hermanos Castro están reviejos, el enemigo no vive para siempre! Cuando la leí y hoy rememorando se me activa la rabia… Y es que parece imposible que gente común y también –lo más grave- ese insulso y tantas veces deshonesto "Liderazgo Opositor" siga con el cuentico de que ¡No viven para siempre! y no se percatan que sólo viven el tiempo necesario para arruinarle la vida a varias generaciones. Para convertir sus países en hediondos burdeles, viven lo suficiente para matar la gallardía, el coraje… Para convertirnos en sobrevivientes… Para obligar al exilio a los que les significan un peligro y fusilar, encarcelar, desaparecer o "Suicidar" a los combativos… Viven lo suficiente para convertir a todo un pueblo en zombis pasivos, resignados, miserables…