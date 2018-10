Cabello que a sus numerosos poderes suma el ser vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cumpliendo con el guión preparado para la tragicomedia asegura que "… no le estamos pidiendo que nos regalen nada, ni que abran un canal humanitario, nosotros lo que necesitamos es que liberen a Venezuela del bloqueo y nos permitan comprar las medicinas, los alimentos necesario para nuestro pueblo" convencido de que no llevamos la cuenta de los años de hambre, pobreza y falta de medicamentos. Cabello colocando la guinda a la torta aplaudiendo el ridículo hecho por Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mientras machaca el cuento de que "no podemos vender nuestros principios y traicionar nuestras creencias". Libreto elaborado en esa isla metrópoli de una Venezuela provincia y donde quienes mandan, deciden e imponen son las lacras cubanas de la nomenclatura. No hay crisis humanitaria, como no hay pobreza y tiranía tampoco en Cuba. Todo es maravilloso excepto "El bloqueo" que causa todos nuestros pesares y nuestras desgracias aquí y en "El mar de la felicidad". De allí que veamos que frente a miles de cadáveres de niños que mueren de hambre, el maligno Nicolás Maduro firma con el cómplice y amoral Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) un convenio por 32 millones de dólares para invertir en el bienestar social de niños y adolescentes, pero ¡ojo! no de Venezuela, un convenio para socorrer a miles de niños, madres y mujeres embarazadas en situaciones de dificultad, o quienes lo necesiten en Latinoamérica, porque Venezuela no tiene problemas, no padece hambre, sobran los medicamentos, no hay crisis hospitalaria y sus ciudadanos no tienen los sueldos más bajos del mundo.