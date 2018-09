El 11 de septiembre generó muchas teorías en dirección al mundo árabe musulmán en el marco de una tendencia global abortada hacia la democracia. Después de "la Revolución de los Cedros en Líbano" y del "Levantamiento Verde en Irán", ambas revoluciones pacíficas, aplastadas a sangre y fuego por Siria y la República Islámica respectivamente, no podía esperarse otra cosa ni resultados positivos en las fallidas Primaveras Árabes. Así, podemos ver claramente en el presente que esta región configuraba un área donde la administración Bush tenía razón: no había ningún obstáculo cultural o religioso para la difusión de ideas democráticas en el Medio Oriente; solo, tendría que surgir a través de la propia iniciativa de sus pueblos y no como un regalo de un poder extranjero, pero considerando lo sucedido en Líbano y en Irán, los pueblos debían ser ayudados frente a sus gobiernos dictatoriales laicos o teocraticos. Incluso si la democracia no emergió rápidamente en lugares como Egipto y Túnez, las movilizaciones populares que hemos visto señala una tendencia social clave y aglutinante mucho más poderosa que cualquier cosa que Bin Laden o Zawahiri pudieran reunir.