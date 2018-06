La "pesada herencia" no es más el refugio argumentativo para la prensa, o al menos no está dispuesta a defender las responsabilidades del Gobierno en torno a dicho argumento. Como esgrimió el ex presidente del Banco Nación (2015-2017), Carlos Melconian, habiendo trascurrido dos años de gobierno, seguir atribuyéndole al pasado los problemas del futuro es sinónimo de que no se los pudo resolver en tiempo y forma.