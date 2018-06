El absurdo mayor es que al organizar y promover los disturbios y la violencia, los funcionarios de Hamas literalmente sacrificaron la vida y la seguridad de sus propios hijos para obtener una victoria propagandística que ya no es tal. Sin embargo, tal como lo anticipó Infobae en su momento, este tipo de comportamiento es consistente con la estrategia de Hamas de sabotear el sustento de su propia gente para priorizar su lucha contra Israel. No obstante lo que la prensa internacional presenta como manifestaciones pacíficas y espontáneas no son, en realidad, ni pacíficas ni espontáneas.