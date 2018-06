(c) Interdicciones legales. Son limitaciones que se imponen al quebrado a fin de sancionarlo o de proteger el tráfico jurídico. Entre ellas, la prohibición del ejercicio del comercio y de ser administrador o apoderado de sociedades comerciales. Afecta tanto a las personas físicas como a las jurídicas, pero no a sus órganos de representación. No finalizan con la clausura del procedimiento de quiebra. Precisan un expediente de "rehabilitación" que debe solicitarlo el propio quebrado si la quiebra se ha calificado como fortuita o culpable y si ha cumplido el convenio o satisfecho sus obligaciones.