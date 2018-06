El perro no te juzga, no te critica, no te guarda rencor, te quiere incondicionalmente, no le importa que seas gordo, pobre, ocioso, no le importa que seas un perdedor, un cero a la izquierda, un bueno para nada, te quiere igual, te da todo su corazón y su ternura. A cambio te pide bien poco: solo que lo quieras, que le prestes atención, que le des de comer. No te pide que cambies, que reces, que hagas deporte, que seas una mejor persona, que no seas tan dormilón. No le importa que tengas éxito o seas un completo fracaso, no se resiente contigo y te quita su cariño si le pisas accidentalmente la cola o una patita, no te retira su afecto pleno, sin reservas, porque escribiste tal o cual cosa descomedida sobre su intimidad o sus defectos. Los humanos, a diferencia de los perros, estamos todo el día juzgando, criticando, conspirando, sembrando intrigas, siendo mezquinos, o al menos así soy yo (y casi todos los individuos que conozco). Los perros no conocen esas formas tan humanas de envenenar la existencia. El mundo sería mucho mejor si fuera gobernado por los perros y los gatos. Son, desde un punto de vista ético, claramente superiores a nosotros. Saben ser felices con lo que de veras importa: mucho cariño y un poco de comida. Todo lo demás, el poder, el dinero, la fama, la gloria, la inmortalidad en los textos de historia, les tiene sin cuidado. ¿Dónde se ha visto un perro estresado porque quiere tener poder y dar órdenes? ¿Dónde se ha visto un perro nervioso, alterado, porque quiere ser millonario y no lo consigue? ¿Dónde se ha visto un perro desdichado porque considera que merece ser famoso por su incalculable talento y todavía no lo es? Los humanos, nosotros, esos bichos tan estúpidos, nos pasamos la vida peleando por todas esas cosas que los perros ignoran tan sabiamente.