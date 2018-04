Claro, todos se sintieron mejor después del ataque con misiles, pero ¿qué cambió? Usted ya sabe la respuesta. Nada. Y nadie realmente esperaba que algo cambiara. Esa no era la intención. Como tal, la incursión de misiles de 2017 no debería ser un modelo para una respuesta similar en 2018. Hacerlo sería entregar nuestra soberanía estratégica a cualquier actor deshonesto con armas químicas que pudiera provocar e incluso dirigir una respuesta militar de los EE. UU. Tampoco serviría para otro propósito que no fuera el de mantener ocupado al Partido Bipartidista de la Guerra.