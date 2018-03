No hay duda de que los iraníes esperan contar con tiempo para demostrar que la "Siria iraní" es mucho más profunda de lo que creen los defensores de la "Siria rusa". Teherán no está de ninguna manera dispuesta a aceptar una solución que debilitaría su base en territorio sirio. Teherán no mostrará flexibilidad sobre la presencia de sus milicias y fábricas de misiles cerca de Israel, ha perdido hombres y gasto mucho dinero en Siria como para ofrecer tal concesión.