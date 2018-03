A) El problema de Irán se ha vinculado con los EEUU y, lo que es peor, más recientemente, con Trump. "La opinión pública internacional sabe que cualquier problema relacionado con los EEUU, incluso en forma lejana, se actualiza instantáneamente para bien o para mal", tal como declaró acertadamente el vicepresidente Pence en su reciente viaje a Oriente Medio.

Abundan ejemplos: a nadie le importó en su tiempo que un millón de personas fueran masacradas en Ruanda o que una comunidad entera fuera expulsada de Birmania a través de la limpieza étnica, porque los EEUU no participaron ni están involucrados allí. También la número uno de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, viajó recientemente a Rangún no por el problema de los rohingyas, sino para criticar a los EEUU por "amenazar el acuerdo nuclear con Irán". El Vaticano no estuvo ausente de las criticas y pidió "respeto por Irán y por el acuerdo nuclear", aunque se cuida de no mencionar la palabra terrorismo islamista.