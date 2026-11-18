Policía abate a señalado integrante de Los Satanás por extorsiones en Bogotá y Soacha (Policía Metropolitana de Bogotá)

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La Policía Nacional neutralizó a alias El Niche, sicario del grupo delincuencial Los Satanás, durante un allanamiento en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, Bogotá. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2026 en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló un engranaje de extorsión que aterrorizaba a comerciantes y transportadores en cinco localidades.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) —unidad especializada en secuestro y extorsión— ejecutó la diligencia de registro y allanamiento que permitió capturar al presunto delincuente, de nacionalidad venezolana.

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“El Niche” operaba como sicario bajo las órdenes de alias Pedrito, señalado como el segundo al mando de Los Satanás. Su método era sistemático: entregaba panfletos extorsivos, disparaba contra locales comerciales que se negaban a pagar, e intimidaba con arma de fuego a las víctimas. Su radio de acción abarcaba las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, así como el municipio de Soacha.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen figura, presuntamente, el homicidio de un taxista cerca de un centro comercial en Bosa el 5 de noviembre de 2026, además de un atentado contra un conductor de transporte en Teusaquillo y el ataque a un empleado de restaurante en San Mateo, Soacha, que resultó herido.

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Su método era sistemático: entregaba panfletos extorsivos, disparaba contra locales comerciales que se negaban a pagar, e intimidaba con arma de fuego a las víctimas (Policía Metropolitana de Bogotá)

Uno de los casos más documentados involucra a un establecimiento en Ciudad Bolívar, donde “Pedrito” contactó directamente a la víctima para exigirle más de $30 millones a cambio de no atentar contra su vida.

El operativo dejó una incautación que ilustra la escala del aparato criminal: un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que, según la investigación, se empleaban tanto para cometer los ataques como para evadir controles policiales.

El dato que confiere una dimensión transnacional al caso es la ubicación del hombre que presuntamente daba las órdenes: alias “Pedrito” se encontraría recluido en un centro carcelario de Venezuela, desde donde, según las investigaciones, habría coordinado las operaciones extorsivas en territorio colombiano.

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La Policía Metropolitana de Bogotá habilitó la línea 123 y los Centros de Atención Inmediata (CAI) para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con este tipo de delitos.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen figura, presuntamente, el homicidio de un taxista cerca de un centro comercial en Bosa el 5 de noviembre de 2026 (Mebog)

Cayó en Bogotá a alias El Gordo, cabecilla urbano del ELN y responsable de atentados en Cúcuta

La Policía Nacional capturó en Bogotá a Juan Daniel Orellanos, alias El Gordo, señalado como presunto cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La detención ocurrió en vía pública de Puente Aranda y estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El operativo fue resultado de labores de inteligencia, seguimientos y fuentes humanas.

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Según las autoridades, Orellanos acumulaba más de cinco años de actividad en tareas logísticas y estratégicas para esa estructura en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander. Al parecer, recibía órdenes de José Luis Barrera Palacios, alias Care Vieja, señalado como tercer cabecilla del grupo y recluido en prisión.

Sinopsis: Captura de alias El Gordo, señalado de atentados y quema de vehículos en Cúcuta (Policía Nacional/Dijín)

La investigación lo vincula con el cobro de extorsiones a comerciantes informales y dueños de establecimientos ubicados en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos. También es investigado por un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra un comercio de Villa del Rosario, que causó daños materiales.

Además, la Policía le atribuye la quema de vehículos de las empresas Postobón y Bavaria en carreteras de Norte de Santander, en septiembre de 2025. Esos hechos hicieron parte de una serie de ataques contra el sector empresarial ocurridos entre agosto y diciembre de ese año.

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Alias El Gordo también habría instalado banderas del ELN en distintos puntos del área metropolitana de Cúcuta, como parte de acciones de propaganda e intimidación.