Su trayectoria combinó el cine y la música durante casi dos décadas. Participó en más de 60 películas y grabó varios centenares de canciones antes de morir en un accidente aéreo en 1957 (Archivo)

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Hoy se conmemora el aniversario del nacimiento de Pedro Infante, uno de los actores y cantantes más reconocidos de la Época de Oro del cine mexicano. El llamado Ídolo de México nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y su carrera artística lo convirtió en una de las figuras populares más recordadas de la industria del espectáculo en el país.

Su trayectoria combinó el cine y la música durante casi dos décadas. Participó en más de 60 películas y grabó varios centenares de canciones antes de morir en un accidente aéreo en 1957, a los 39 años.

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Origen humilde y primeros años en Sinaloa

Pedro Infante es uno de los ídolos más grandes de México (Foto: Secretaría de Cultura de México)

Pedro Infante Cruz fue el nombre de nacimiento del artista, registrado también como José Pedro Infante Cruz en su acta bautismal. Nació a las 2:30 de la madrugada en la calle Camachín 508 de Mazatlán.

Fue hijo de Delfino Infante, contrabajista, y de Refugio Cruz Aranda. El matrimonio tuvo 15 hijos, y Pedro fue el cuarto de ellos. La familia se trasladó después a Guamúchil, también en Sinaloa, localidad donde creció.

Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, dentro de una familia humilde y numerosa. Falleció el 15 de abril de 1957 en un accidente de aviación en Mérida, Yucatán, cuando tenía 39 años, luego de una carrera que lo consolidó como ícono del cine y la música mexicana.

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El ambiente familiar fue determinante para su acercamiento a la música. Su padre tocaba instrumentos de forma profesional, lo que despertó en él el interés por el canto y los instrumentos desde temprana edad.

Antes de dedicarse al espectáculo, Infante ejerció otros oficios: trabajó como carpintero, baterista y barbero. De su padre aprendió el oficio de la madera, con el que llegó a construir su propia guitarra, instrumento que después utilizó para aprender a tocar y cantar.

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De las carpas de circo a la fama en Ciudad de México

Durante su juventud, Infante participó en bandas y orquestas locales. Llegó a formar una agrupación conocida como La Rabia, con la que se presentó en bailes y eventos populares de Sinaloa.

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Su acercamiento al público también incluyó presentaciones en carpas de circo, donde mostraba su carisma y habilidades musicales. Ese ambiente marcó sus primeros pasos como artista antes de dar el salto a la capital del país.

La situación económica familiar, combinada con su talento, lo llevó a mudarse a Ciudad de México en busca de oportunidades. Allí tuvo sus primeras presentaciones en la radiodifusora XEB, además de participar en concursos de aficionados y actuaciones en centros nocturnos.

Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1939, con un papel de extra en la película En un burro tres baturros. Ese mismo año apareció en el cortometraje El organillero. Durante varios años trabajó en papeles secundarios, hasta que en 1943 el director Ismael Rodríguez impulsó su carrera con filmes como Mexicanos al grito de guerra, Escándalo de estrellas y Cuando lloran los valientes.

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Así luce actualmente la parroquia donde Pedro Infante y Libertad Lamarque grabaron ‘Ansiedad’, clásico del Cine de Oro (Fotos: Archivo)

La trilogía que lo consagró y su filmografía más recordada

El salto definitivo a la fama llegó con la trilogía integrada por Nosotros los pobres (1947), Ustedes los ricos (1948) y Pepe El Toro (1952). En estos filmes, dirigidos por Rodríguez, Infante interpretó a Pepe “el Toro”, un personaje asociado a la vida de los sectores populares que lo conectó con distintas generaciones de espectadores.

Se informó que Infante participó en más de 60 películas y fue protagonista en 55 de ellas. Otros registros mencionan una cifra de 45 participaciones, mientras que otras fuentes señalan 59 filmes, de los cuales 55 fueron protagónicos y cuatro, apariciones especiales.

Pedro Infante, símbolo eterno del cine mexicano, dejó un legado de propiedades en la Ciudad de México

Entre sus trabajos también destacan Los tres García (1946) y su secuela Vuelven los García, además de Los tres huastecos (1948), filme en el que interpretó tres personajes distintos. También sobresalen La oveja negra (1949), junto al actor Fernando Soler, y Dos tipos de cuidado (1953), única colaboración en pantalla con Jorge Negrete, con quien protagonizó un duelo cantado recordado por la crítica.

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Otros títulos relevantes de su filmografía incluyen A toda máquina (1951), Un rincón cerca del cielo (1952), El seminarista (1949), Escuela de vagabundos (1954) y Escuela de música (1955). Su último trabajo estrenado en vida fue El inocente (1956), mientras que Pablo y Carolina, Tizoc y Escuela de rateros se exhibieron de forma póstuma, entre 1957 y 1958.

En Tizoc, estrenada en 1957, Infante interpretó a un indígena nahua enamorado de una mujer de clase social distinta. El filme le permitió obtener un reconocimiento internacional poco después de su muerte.

Premios y reconocimiento a su trabajo actoral

La carrera de Infante recibió varios reconocimientos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Fue nominado en 1947 como mejor actor por Cuando lloran los valientes, un año después por su trabajo en Los tres huastecos, y en 1953 por Un rincón cerca del cielo.

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Obtuvo el Premio Ariel a mejor actuación masculina por La vida no vale nada, película estrenada en 1954 y reconocida en la ceremonia realizada en 1956. En ese filme interpretó a un peón de campo convertido en símbolo de resistencia contra la injusticia.

El reconocimiento de mayor relevancia internacional llegó en 1957, cuando recibió el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín por su papel en Tizoc. El galardón se otorgó pocos meses después de su fallecimiento.

Una de las historias más entrañables de la visita de Pedro Infante a Lima fue su gesto de humildad: al ver su camerino desordenado, pidió una escoba y se encargó personalmente de limpiar el espacio. En la imagen con Eddy Martínez, quien contó la anécdota. (Club Ciudad Pedro Infante)

Una carrera musical paralela con cientos de grabaciones

Además de la actuación, Infante desarrolló una carrera discográfica. Su primera grabación se realizó el 29 de octubre de 1943, cuando grabó el vals Mañana para el sello Discos Peerless. Otros registros señalan que esa primera grabación pudo haber sido el tema El soldado raso, con versiones encontradas sobre cuál canción fue registrada primero.

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El número total de canciones grabadas varía según el registro consultado. Algunas fuentes mencionan alrededor de 310 y 350 temas, mientras que otras elevan la cifra a 366 canciones, grabadas entre 1943 y 1956.

Su repertorio abarcó géneros como el vals, el chachachá, la canción mexicana tradicional, el bolero y, principalmente, la música ranchera y de mariachi. Entre sus interpretaciones más populares se encuentran Las mañanitas, Amorcito corazón, Cielito lindo, Dicen que soy mujeriego, Qué te ha dado esa mujer y Yo no fui.

Muchas de estas canciones se integraron directamente a sus películas, casi como si se tratara de números musicales. Amorcito corazón formó parte de A toda máquina, mientras que el tema Coplas se interpretó junto a Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado.

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Irma Dorantes fue esposa del legendario Pedro Infante | Foto: IG @irmadorantes_1934

Vida personal, pasatiempos y su pasión por la aviación

En el plano personal, Infante contrajo matrimonio con María Luisa León en 1939, unión que se mantuvo hasta su muerte en 1957. También tuvo relaciones con Guadalupe López López, Lupita Torrentera e Irma Dorantes, y fue padre de seis hijos, además de una hija adoptiva.

Fuera del set y de los estudios de grabación, llevaba una vida considerada sencilla. Se reunía con amigos de toda la vida para cortarles el cabello y practicaba ejercicio de forma regular, además de seguir dedicándose ocasionalmente a la carpintería, oficio aprendido de su padre.

(Facebook)

Entre sus pasatiempos también se encontraban el automovilismo y el motociclismo. Sin embargo, fue la aviación la afición que marcó de forma más profunda tanto su vida como su muerte.

Infante acumuló 2 mil 989 horas de vuelo como piloto y estaba registrado en el ámbito aeronáutico bajo el nombre de “Capitán Cruz”. Llegó a asociarse con Julián Villarreal para impulsar la empresa Transportes Aéreos Mexicanos (TAMSA).

Los accidentes aéreos previos y la tragedia final en Mérida

Antes del siniestro que le costó la vida, Infante ya había sufrido otros dos accidentes de aviación. El primero ocurrió en Guasave, Sinaloa, cuando intentó despegar de una pista improvisada y el avión no logró ganar altura, por lo que terminó impactando contra un cultivo de maíz. De ese episodio le quedó una pequeña cicatriz en la barbilla.

El segundo accidente se registró cerca de Zitácuaro, Michoacán. En esa ocasión, el impacto fue más severo y los médicos tuvieron que colocarle una placa de platino en el cráneo. Los registros consultados difieren en el año exacto de estos sucesos: algunos ubican el primero en 1947 y el segundo en 1949, mientras que otros señalan 1946 para el accidente de Michoacán.

El 15 de abril de 1957, Infante pilotaba un avión C-87 Liberator Express, con matrícula XA KUN, perteneciente a TAMSA, empresa de la que era socio. Lo acompañaban el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista.

Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, y tras alcanzar apenas unos 200 metros de altura según algunos registros (20 metros de acuerdo con otras versiones), la aeronave se desplomó entre las 7:30 y las 8:00 horas en pleno centro de la ciudad, en el cruce de las calles 54 Sur y 87. El avión impactó boca abajo en el patio de una casa, lo que sugirió una pérdida total de control.

En el siniestro murieron Infante, Vidal y Bautista, además de dos adolescentes que se encontraban en la vivienda donde cayó la aeronave: Ruth Rosel Chán, de 16 años, quien lavaba ropa en el patio, e Isidro Baltazar Martín Cruz, de 13 años. La investigación oficial del accidente determinó como causa probable un error de maniobra durante la ejecución de dos virajes hacia el rumbo de Ciudad de México, sin respetar las especificaciones de distancia y altitud, error que se vio agravado por un probable corrimiento de carga debido a una estiba incorrecta.

Ranking de sus películas más recordadas

Basado en el reconocimiento crítico y popular que han mantenido en el tiempo, estas son las películas más destacadas de Pedro Infante:

Nosotros los pobres (1947). Considerada su trabajo más emblemático, dirigida por Ismael Rodríguez. Infante dio vida a Pepe “el Toro”, personaje que lo consagró como ídolo popular y que retrató la vida de los sectores marginados. Tizoc (1957). Su último papel protagónico, estrenado de forma póstuma. Le valió el Oso de Plata del Festival de Berlín por su interpretación de un indígena nahua enamorado de una mujer de clase social distinta. Ustedes los ricos (1948). Segunda entrega de la trilogía de Pepe “el Toro”, estrenada el mismo año que su predecesora y con igual repercusión entre el público. Los tres huastecos (1948). Destaca por la triple actuación de Infante, quien interpretó tres personajes distintos en un mismo filme: Lorenzo Andrade, el capitán Víctor Andrade y el padre Juan de Dios Andrade. Dos tipos de cuidado (1953). Única colaboración en pantalla con Jorge Negrete, con quien protagonizó un duelo cantado que se convirtió en referencia del género de comedia ranchera. Pepe El Toro (1952). Cierre de la trilogía iniciada en 1947, con el regreso del personaje que lo catapultó a la fama. La vida no vale nada (1954). Le dio el Premio Ariel a mejor actuación masculina. Interpretó a un peón de campo convertido en símbolo de resistencia contra la injusticia. Los tres García (1946). Antecedente directo de Los tres huastecos, con el que Infante consolidó su popularidad junto a Ismael Rodríguez. La oveja negra (1949). Protagonizada junto a Fernando Soler, uno de los actores de mayor peso de la época. A toda máquina (1951). Incluyó la interpretación de Amorcito corazón, una de sus canciones más populares, integrada directamente al argumento del filme.