Majo Aguilar defiende a su primo Leonardo tras críticas por poca gente en su concierto

Leonardo y Majo Aguilar, cantantes de la dinastía (Fotos: Instagram/@majo__aguilar/@leonardoaguilaroficial)

Guardar

Majo Aguilar sale en defensa de su primo Leonardo Aguilar tras las críticas que recibió por la poca afluencia a su concierto del 19 de octubre en el Auditorio Jalisco, durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

“No es un inventado, él hace la música desde un lugar muy bello”, dijo la cantante en un encuentro con medios recogido por Qué buen chisme de YouTube.

PUBLICIDAD

La defensa de Majo Aguilar para su primo Leonardo

El recinto donde se presentó Leonardo Aguilar tiene una capacidad de entre 7 mil y 10 mil personas, de acuerdo con la configuración del evento. Imágenes del lugar con butacas vacías circularon en redes sociales y desataron comentarios sobre la convocatoria del cantante, aunque no se dio a conocer una cifra oficial de asistencia.

Leonardo Aguilar - (TikTok)

Majo Aguilar reivindicó la trayectoria artística de su primo por encima de la controversia. “Es un artista muy completo, es un súper compositor, es un cantante muy bueno y yo he visto su pasión desde que él era muy chiquito”, declaró. Agregó que conoce su trabajo desde hace años: “A mí me gusta cómo compone, se lo he dicho muchas veces”.

PUBLICIDAD

Leonardo Aguilar reconoce que el “hate” afectó su carrera

El propio Leonardo Aguilar habló del impacto de las críticas en una entrevista con Billboard Español, donde presentó su más reciente álbum, Esquina 22. “Fueron muchos años de comentarios en contra que hicieron que frenara mi carrera, pero ya en este momento no tengo ganas de vivir con ese enojo”, confesó el hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar.

El cantante, de 27 años, relató que ha enfrentado señalamientos pese a no estar involucrado en los episodios que originaron las críticas hacia su hermana y su cuñado, Christian Nodal. “Yo ni fui protagonista de nada de lo que hatean, nada”, dijo a Ventaneando tras su presentación en Guadalajara.

PUBLICIDAD

En plena nueva etapa como solista, Leonardo Aguilar busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Leonardo Aguilar también admitió que el apellido familiar puede jugar en su contra en el ámbito profesional. “Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, expresó.

El cantante asegura que acudió a terapia para procesar las críticas

El intérprete contó a Billboard Español que recurrió a terapia psicológica para enfrentar el desgaste emocional de los últimos años. “Debo reconocer que antes no era agradable. La verdad, traía muchos temas en la cabeza que gracias a Dios con terapia he ido superando”, relató.

Leonardo Aguilar defendió además la legitimidad de su carrera musical, que según dijo comenzó en 2017, cuando pidió una canción a Espinoza Paz en su camerino. “Hay muchos proyectos que hemos hecho Ángela y yo sin mi papá, aunque seguimos pidiéndole consejos y él nos guía”, aclaró.

PUBLICIDAD

(Facebook Leonardo Aguilar)

El cantante dijo que ya no busca cambiar la narrativa sobre su familia. “Cambiarle la opinión a alguien es muy difícil. Mejor me concentro en las personas que quieren escuchar mi música”, afirmó. Añadió que espera que el público lo reconozca por su propio nombre y no como “el hijo de Pepe Aguilar”.

Pepe Aguilar respondió a la polémica con una frase sobre el apellido familiar

Ante la controversia por la baja asistencia al concierto de su hijo, Pepe Aguilar declaró que “el apellido no canta”. El cantante acompañó a Leonardo y a Ángela Aguilar días después en el Festival Cultural de Calaveras en Aguascalientes, donde también participó Christian Nodal.

El episodio ocurre en medio de versiones sobre un distanciamiento profesional entre Nodal y su padre, Jaime González, quien administró su carrera por años. En abril de 2026, Nodal solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de “El Forajido” como marca de entretenimiento, luego de declarar: “No soy dueño ni de mi nombre”.

PUBLICIDAD