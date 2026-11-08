Exministro Pedro Sánchez explicó por qué no se compraron antidrones durante el Gobierno Petro tras críticas de De la Espriella: “Respeté esa recomendación”

El exfuncionario sostuvo que la evaluación de 119 compañías de 21 países no permitió definir una contratación antes del cambio de administración (Catalina Olaya/Colprensa)

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Pedro Sánchez, exministro de Defensa durante el gobierno de Gustavo Petro, explicó que la falta de compra de sistemas para el Escudo Nacional Antidrones antes del 7 de agosto respondió a una recomendación de los comités técnicos que analizaron las alternativas disponibles.

El exfuncionario respondió a los cuestionamientos del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien sostuvo que la anterior administración dejó a la fuerza pública sin herramientas suficientes para enfrentar ataques con drones y afirmó que no quedaron estudios para avanzar con el proyecto.

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Sánchez aseguró que los equipos no se adquirieron porque los grupos encargados de la evaluación concluyeron que ninguna de las soluciones examinadas cubría de forma completa las necesidades operacionales del país. “Como ministro, respeté esa recomendación técnica”, escribió en su cuenta de X.

Pedro Sánchez aseguró que los equipos no se adquirieron porque los grupos encargados de la evaluación concluyeron que ninguna de las soluciones examinadas cubría de forma completa las necesidades operacionales del país (@PedroSanchezCol/X)

Los comités evaluaron propuestas de 119 empresas de 21 países

Según Sánchez, el Ministerio de Defensa puso en marcha en 2026 el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa dirigida a reforzar la protección de soldados, policías y población civil frente al uso de aeronaves no tripuladas en acciones armadas.

El exministro indicó que los comités técnicos, conformados por integrantes activos de las Fuerzas Militares y de la Policía, realizaron siete meses de vigilancia tecnológica. Durante ese proceso, 119 empresas de 21 países expresaron interés en participar y algunas presentaron sus sistemas para pruebas y análisis.

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“El resultado fue que ninguna satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país”, afirmó Sánchez. De acuerdo con su versión, las alternativas evaluadas presentaban limitaciones que podían afectar la respuesta estatal frente a ese tipo de ataques.

El exministro señaló que una contratación bajo esas condiciones habría supuesto aceptar vacíos en las capacidades requeridas y asumir riesgos en aspectos operacionales, técnicos, de integración y mantenimiento. Por esa razón, sostuvo, los responsables del proyecto acogieron la recomendación de no avanzar con la adquisición.

“Los gerentes de proyecto y los comités estructuradores acogieron esa recomendación y, por ello, no se firmó ningún contrato ni se comprometieron recursos para la adquisición”, aseguró.

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Sánchez añadió que el ministro y los viceministros no hacían parte de los equipos que estructuraban el proceso ni ocupaban la gerencia del proyecto. Dijo que ese esquema buscaba preservar la independencia de las instancias técnicas encargadas de definir las condiciones de una eventual compra.

De la Espriella cuestionó la gestión anterior y anunció nuevas adquisiciones

La explicación de Sánchez se produjo después de que Abelardo de la Espriella criticara al gobierno de Petro por la falta de capacidades contra drones en la fuerza pública. El mandatario afirmó que esa modalidad es utilizada por organizaciones a las que calificó como narcoterroristas.

“Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías”, escribió De la Espriella. También anunció que su administración trabaja en la incorporación de sistemas de defensa antidrones y de aeronaves no tripuladas con capacidades ofensivas.

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El presidente aseguró que su Gobierno buscará recursos y tecnología para atender esa necesidad, pese a las dificultades de las finanzas públicas. “La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, expresó.

La explicación de Sánchez se produjo después de que Abelardo de la Espriella criticara al gobierno de Petro por la falta de capacidades contra drones en la fuerza pública (@ABDELAESPRIELLA-X)

De la Espriella cuestionó además el resultado de las actuaciones del Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior. “Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, afirmó.

Sánchez sostuvo que las evaluaciones, informes y recomendaciones técnicas quedaron consignados en el proceso de entrega de su cargo. Según dijo, allí se dejó constancia de que el Escudo Nacional Antidrones debía continuar como una prioridad estratégica.

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El exministro enumeró otras medidas que atribuyó a su gestión, entre ellas la creación del Grupo Antidrones del Ministerio de Defensa y del Batallón Antidrones del Ejército Nacional. También mencionó la presentación de un proyecto de ley sobre drones y la expedición de normas junto con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Pedro Sánchez sostuvo que las evaluaciones, informes y recomendaciones técnicas quedaron consignados en el proceso de entrega de su cargo (@PedroSanchezCol/X)

Sánchez afirmó que la fuerza pública actualizó tácticas, procedimientos y entrenamientos, mientras el Ministerio buscó cooperación internacional para prevenir el desvío y tráfico de drones, explosivos y otros equipos. “Lo verdaderamente importante es que el proyecto avance”, concluyó.

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