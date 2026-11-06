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Militares europeos de la OTAN reciben lecciones de Ucrania de cómo combatir en la guerra de los drones: “Nos hemos dado cuenta de la gravedad de su amenaza”

Durante el ejercicio ‘Aurora 2026′, militares de Ucrania, Reino Unido y Suecia entrenaron juntos en escenarios que buscaron reproducir la presión que los sistemas no tripulados ejercen en el frente

Imágenes de la OTAN muestran a operadores y militares ucranianos durante el ejercicio Aurora 2026 en Suecia

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Los operadores de drones ucranianos llevaron a Suecia la experiencia acumulada en más de cuatro años de guerra contra Rusia. Durante el ejercicio ‘Aurora 2026′, militares de Ucrania, Reino Unido y Suecia entrenaron juntos en escenarios que buscaron reproducir la presión que los sistemas no tripulados ejercen sobre las tropas y los vehículos en el frente. La actividad tuvo lugar en Revingehed y en el campo de tiro de Tofta, en la isla de Gotland. La OTAN ha difundido este 5 de noviembre imágenes del entrenamiento, que reunió a especialistas de los tres países para intercambiar tácticas frente a una amenaza que ya condiciona los movimientos en el terreno.

“Muchos hablan de que los drones son la amenaza del futuro, pero eso no es cierto. Es nuestra realidad hoy”, afirmó Pavlo, jefe de una unidad de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el material publicado por la Alianza. Desde la invasión rusa a gran escala, iniciada en febrero de 2022, Ucrania convirtió los drones en una herramienta habitual para tareas de vigilancia, corrección de fuego, ataque y localización de objetivos. Al mismo tiempo, las tropas ucranianas debieron adaptar sus tácticas para sobrevivir bajo la vigilancia de aparatos rusos.

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Tres militares con uniformes y equipo táctico avanzan entre polvo; dos llevan drones y otro porta un aparato de ala fija
Militares de Ucrania, Reino Unido y Suecia avanzan con drones durante el ejercicio Aurora 2026 (OTAN)

Ejercicio con pilotos ucranianos como enemigos

En ‘Aurora 2026′, los militares ucranianos asumieron el papel de fuerza adversaria y simularon un ataque contra posiciones suecas. El objetivo fue exponer a las unidades participantes a una situación de amenaza persistente desde el aire. La OTAN señaló que los sistemas antidrones quedaron fuera de ese tramo del ejercicio de forma deliberada. La decisión buscaba que los soldados y los vehículos enfrentaran el efecto de una presencia continua de drones sobre la maniobra terrestre.

Según explica la Alianza, la presión de los drones llevó a reconsiderar la ubicación de los vehículos, después de que los operadores detectaran varios de ellos concentrados en una misma zona. Tom Barber, especialista en drones del Ejército británico, explicó que las líneas del frente en Ucrania están “llenas de drones”. Por ese motivo, señaló que las fuerzas aliadas deben entrenarse para combatir bajo una amenaza constante y aprender de los procedimientos que aplican los equipos ucranianos.

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La empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, ha anunciado cortes de luz en Kiev y otras siete regiones.

“Nos hemos dado cuenta de la gravedad”

Pavlo sostuvo que la guerra en Ucrania ha cambiado las doctrinas que hasta hace pocos años organizaban las operaciones terrestres. “Los drones en la guerra moderna cambiaron las reglas. Cancelaron doctrinas antiguas que funcionaban antes”, dijo. El jefe de unidad añadió que los distintos tipos de drones pueden atacar objetivos diferentes y que esa situación obliga a mantener capacidad de adaptación. También señaló que los pilotos se han convertido en objetivos prioritarios para las fuerzas rusas, debido a su capacidad para identificar y atacar vehículos, posiciones y tropas.

Para Johan Andersson, jefe de una unidad de drones de las Fuerzas Armadas suecas, el intercambio con los militares ucranianos permitió acercar el entrenamiento a las condiciones que se observan en el conflicto. “Suecia se ha dado cuenta de la gravedad de la amenaza de los drones”, afirmó. La OTAN presentó el ejercicio como parte de su adaptación a un entorno de seguridad marcado por la guerra en Ucrania y la expansión del uso militar de sistemas no tripulados. El entrenamiento en Gotland buscó trasladar al ámbito aliado las lecciones recogidas por quienes operan drones en combate.

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