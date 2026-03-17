Ciencia

Un estudio revela que los tiburones toro no son tan solitarios como se pensaba

Más de diez años de observaciones muestran que los tiburones toro forman pequeños subgrupos y escogen compañeros recurrentes, según un estudio publicado en Frontiers in Marine Science

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Un estudio en Shark Reef,
Un estudio en Shark Reef, Fiyi, demuestra que los tiburones toro establecen asociaciones sociales selectivas y duraderas dentro de su hábitat natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen tradicional de los tiburones como criaturas solitarias y carentes de relaciones sociales está siendo revisada a la luz de nuevos hallazgos científicos. Un estudio reciente, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, aporta pruebas de que, al menos en ciertas especies como el tiburón toro (Carcharhinus leucas), existen vínculos sociales selectivos y patrones de interacción que desafían el paradigma clásico de aislamiento.

El trabajo, respaldado por más de 10 años de observaciones en la reserva Shark Reef de Fiyi, revela que estos animales no solo comparten hábitat, sino que establecen asociaciones duraderas, algunas de ellas preferenciales según edad, sexo y tamaño.

Durante años, la ciencia consideró a los tiburones como especies con comportamientos mayormente individuales, centrados en la competencia por recursos y la defensa territorial. No obstante, la investigación del equipo científico internacional encabezado por Vivien Bouveroux demuestra que algunos tiburones presentan comportamientos sociales comparables a los observados en mamíferos marinos y aves, incluyendo la formación de grupos estables y la elección de compañeros recurrentes.

Investigadores recopilaron datos durante más
Investigadores recopilaron datos durante más de 10 años para rastrear patrones de interacción y vínculos entre tiburones toro en la reserva marina de Fiyi (The Associated Press)

Detalles y metodología de la investigación

El estudio se llevó a cabo en la reserva marina Shark Reef, localizada en Fiyi, donde la presencia de tiburones toro es constante a lo largo del año. El equipo de investigación marina utilizó observaciones directas, registros fotográficos y el seguimiento individualizado de los ejemplares durante más de 10 años.

Este trabajo de campo permitió identificar a cada tiburón mediante marcas naturales y patrones de coloración, acumulando una base de datos detallada sobre su presencia, movimientos y frecuencia de interacción.

El análisis se centró en la composición de los grupos de tiburones que acudían a los puntos de alimentación y zonas de agregación, registrando la recurrencia de ciertas asociaciones a lo largo del tiempo. El equipo documentó la estructura de estos grupos en diferentes periodos y estaciones, asegurando la exactitud y robustez de los datos obtenidos.

Las relaciones entre tiburones toro
Las relaciones entre tiburones toro muestran variación según sexo, edad y tamaño, revelando una estructura social compleja en los grupos observados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas para analizar relaciones sociales

Para discernir si las relaciones entre tiburones toro respondían solo a coincidencias espaciales o a preferencias sociales, los científicos de la Universidad X recurrieron a análisis de redes sociales.

Estas herramientas matemáticas y estadísticas permitieron mapear las conexiones entre individuos, midiendo la frecuencia y persistencia de las asociaciones detectadas en el campo. El enfoque descartó la proximidad geográfica como único factor, evidenciando patrones repetidos de interacción entre ejemplares específicos.

La utilización de modelos aleatorizados y controles estadísticos garantizó que los resultados no fueran producto del azar. Así, el equipo pudo identificar no solo la existencia de asociaciones, sino también la fuerza y selectividad de los vínculos entre los tiburones toro observados.

Estos hallazgos desafían la visión
Estos hallazgos desafían la visión tradicional de los tiburones como animales solitarios y actualizan el conocimiento científico sobre su comportamiento social

Estructura de la red social de tiburones toro

Los resultados del análisis revelaron una red social compleja entre los tiburones toro de Shark Reef. Algunos individuos mostraron una clara tendencia a asociarse con compañeros específicos, formando pequeños subgrupos dentro de la población.

Estas asociaciones variaban: factores como el sexo, la edad y el tamaño de los tiburones influían en la elección de los vínculos.

La persistencia temporal de estas relaciones sugiere que los tiburones toro pueden reconocer a ciertos congéneres y mantener una interacción preferencial durante múltiples temporadas, lo que difiere de la imagen de encuentros casuales o fortuitos.

Comprender la organización social de
Comprender la organización social de los tiburones toro es clave para desarrollar estrategias efectivas de conservación y manejo de estas especies marinas en riesgo

Implicaciones ecológicas y de conservación

Estos descubrimientos abren nuevas perspectivas sobre la vida social de los tiburones y su adaptación ecológica. La existencia de lazos sociales selectivos podría repercutir en la eficiencia de la caza, el acceso a recursos o la reducción de conflictos dentro de la especie.

Además, comprender la organización social de los tiburones toro puede ser clave para diseñar estrategias de conservación más efectivas, considerando la importancia de las relaciones entre individuos y su impacto en la dinámica poblacional.

La documentación sistemática de estos comportamientos sociales, respaldada por el estudio publicado en Frontiers in Marine Science, desafía estereotipos y actualiza la visión científica sobre la complejidad de los tiburones en su entorno natural.

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