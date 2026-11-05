Abogada de Deicy Jiménez denunció amenazas contra la joven y advirtió que el video con Petro será llevado a la Fiscalía: “No puede ser silenciada”

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

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La abogada Dina Luz Malo, representante legal de Deicy Jiménez en la denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro por hechos de presunta violencia sexual, denunció seguimientos ilegales, fotografías no autorizadas y amenazas directas contra su clienta y su entorno familiar, comunicado que compartió tras la divulgación de un video sobre la presunta relación íntima entre la joven y el ex jefe de Estado.

El pronunciamiento jurídico se conoció a través de un documento formal en el que la jurista asumió la defensa de la ciudadana de 29 años, en el que solicita la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para evitar agresiones contra la denunciante y su nuevo equipo legal.

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La abogada detalló que las labores de vigilancia irregular ocurrieron a comienzos de semana en lugares públicos donde su cliente adelantaba diligencias privadas: “El 3 de noviembre, personas aún sin identificar siguieron a mi representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas, y esas imágenes fueron difundidas posteriormente”.

Dina Luz Malo, la abogada de Deicy Jiménez, solicitó garantías de seguridad para su representada, la familia de ella y para ella misma (@dinamaloandrade/Instagram)

Malo cuestionó la exposición pública del material captado por desconocidos y reclamó el derecho a la privacidad de la testigo en el territorio nacional: “Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra ni qué hace en el país; lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

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Seguimientos, fotografías y amenazas: las alertas de seguridad de Deicy Jiménez

La abogada advirtió que la gravedad de la situación obligó a activar mecanismos de socorro estatal debido a intimidaciones previas contra la joven: “Mi representada ha sido objeto de amenazas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección, recordando que corresponde al Estado garantizar su vida, su integridad y su seguridad”.

“Cualquier hecho que las afecte deberá investigarse de inmediato, considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”, se lee en el documento que compartió en sus redes sociales.

Deicy Jiménez pidió a las autoridades investigar quiénes estarían detrás de los presuntos seguimientos y las fotografías que fueron difundidas después de sus actividades cotidianas (@deicyjimenez_/Instagram)

La denuncia cobija también la seguridad de los profesionales del derecho que han intervenido en el caso, recordando la renuncia forzada de la anterior defensa técnica por presiones armadas: “Su anterior apoderado, el abogado Pipe Caballero, renunció a causa de las amenazas recibidas”.

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Ante ese precedente, la abogada Malo radicó una solicitud formal de amparo especial para su propia seguridad personal: “Solicito desde ahora a las autoridades competentes la adopción de medidas de protección en favor de la suscrita, pues la intimidación a quienes representan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”.

El origen de las alertas de seguridad se produjo pocos minutos después de la publicación que hizo Deicy Jiménez en sus redes sociales, donde difundió una grabación de una conversación privada con Gustavo Petro para ratificar su relato ante la opinión pública y los despachos judiciales.

No obstante, el seguimiento del que hace referencia la togada fue cuando se conoció que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, encuentro que se llevó a cabo cuando la joven no asistió a la diligencia que tenía programada el día anterior.

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Y es que las dos mujeres tienen algo en común: estuvieron contratadas con el Estado y ambas emprendieron denuncias y fuertes señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

Deicy Jiménez se reunió con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en un encuentro que despertó interés por las denuncias y señalamientos que ambas han realizado contra el expresidente Gustavo Petro (Andrea Puentes/Presidencia - @GermanRSenador/X)

El video con Gustavo Petro que será incorporado a la investigación

Lo llamativo del caso fue el mensaje con el que Deicy Jiménez acompañó la grabación en la que aparece con Petro. Además, la joven dejó constancia sobre los riesgos que afronta su núcleo familiar: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad, confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permitan que ni a mi familia ni a mí nos pase nada, pues si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro”.

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En la pieza audiovisual se aprecia a ambos personajes conversando de manera informal, con menciones directas sobre el estado de salud y la condición física del dirigente político durante su periodo en la Casa de Nariño.

Sobre la autenticidad y el trámite probatorio de esta grabación, la apoderada confirmó la entrega formal del archivo digital a los fiscales del caso: “Confirmo la existencia del video divulgado por mi representada, el cual será puesto a disposición de las autoridades el 5 de noviembre para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley”.

Deicy Jiménez recordó que ha recibido amenazas por sus denuncias (@deicyjimenez_/Instagram)

El caso de Jiménez hace parte de un conjunto de denuncias radicadas ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, donde se indaga la existencia de presuntos intercambios de contratos públicos por favores personales en el gobierno anterior, línea que también respaldó en testimonios previos Angie Rodríguez.

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La apoderada concluyó su comunicación al asegurar que la causa se mantendrá en los tribunales pese a las intimidaciones reportadas: “Esta representación actuará ante las instancias competentes con apego a la Constitución y a la ley, con pleno respeto por el debido proceso, porque la voz de una mujer que denuncia no puede ser silenciada por el miedo”.