México

Mariana Ochoa acusa robo de lujoso anillo en La Casa de los Famosos y Karina Torres responde con indirecta

La ganadora del reality afirma que la producción revisa videos para identificar quién habría tomado su sortija antes de la gala final

Dos mujeres en una imagen dividida: a la izquierda una con tatuajes en el pecho y a la derecha una con vestido oscuro y collar violeta.
La influencer afirma que ella no tomó su sortija en LCDLFM (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, desveló en un podcast que su anillo desapareció durante la semana de la gran final del reality show. Tras la difusión de la charla en redes sociales, la influencer, Karina Torres, publicó un video con un audio en el que asegura que ella no tomó la sortija.

“Un día antes cuando me ponía bloqueador, me quitaba un anillo que traje toda la temporada, que me regaló Mauricio (Vaca), era como la manera de decir: ‘estoy pensando en ti, aunque no fuéramos novios en ese momento’”, dijo la excantante de OV7.

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“Me puse bloqueador el día que hablé de Daniel Bisogno, que me salí al jardín, Memo (Schutz) me estaba escuchando y me dijo: ”¡¿Qué?! ¡Daniel Bisogno! ¿Cómo? A ver, cuéntame". Entonces, me puse bloqueador, se me olvidó como así a la mitad de la temporada también lo dejé un día junto al lavabo. Esa vez regresé junto al lavabo y ahí estaba y aquí regresé junto al lavabo y ya no estaba", aseguró Mariana Ochoa.

La acusación alcanzó a los finalistas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La denuncia de Mariana Ochoa ocurrió porque el objeto desapareció a plena luz del día cuando quedaban pocos habitantes dentro del programa, concretamente: Karina Torres, Ese Pérez, Memo Schutz y Gema Garoa.

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Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa.
Mariana Ochoa denuncia que su anillo desapareció antes de la final. (Captura de pantalla )

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizó el 4 de octubre y un mes después de la victoria de Mariana Ochoa, la actriz y cantante mexicana afirma que aún se revisan los videos para saber quién tomó el costoso anillo que le regaló su novio.

“A la luz del día. no es que entrara alguien de producción. No había forma de que se cayera, nada. Alguien lo agarró, alguien lo agarró. Este, siguen revisando videos, yo pedí que se checaran”, indicó Mariana Ochoa.

La intérprete subraya que la joya tiene un valor sentimental por lo que representa para ella y Mauricio Vaca. Además, Mariana Ochoa sostiene que el anillo no pudo desaparecer por accidente y concluye que alguien habría decidido quedárselo antes del cierre de La Casa de los Famosos México.

“Claro, el valor sentimental, lo que significa para Mauricio y para mí. Alguien se lo adueñó”, afirmó Mariana Ochoa. Y para cerrar el tema, la cantante pidió al público : “si le ven a alguien puesto mi anillo, me avisan, por favor”.

Karina Torres publica un video tras la declaración de Mariana Ochoa

La influencer grabó un video para decir que no tomó la sortija de la excantante de OV7.
La influencer grabó un video para decir que no tomó la sortija de la excantante de OV7.

Luego de la viralización de la entrevista, donde Mariana Ochoa denuncia la desaparición del anillo que le obsequió su novio, Mauricio Vaca, para llevar consigo durante su participación en La Casa de los Famosos México, la creadora de contenido, Karina Torres, subió un video en el que utiliza un audio para sostener que ella no lo hizo.

“Seguimos siendo tema mamá… Mamá yo no fui mamá“, dice la publicación de la influencer, quien terminó en tercera posición de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, a pesar de ser una de las favoritas para ganar el programa que se transmitió por las pantallas de Televisa.

“Estoy acostumbrada a que hablen de mí de frente o a mis espaldas. La verdad me da exactamente igual. Es más, me fascina. Tanto que yo misma me encargo de dar de qué hablar”, dijo Karina Torres y su reacción es interpretada en redes sociales como una posible indirecta a los dichos por Mariana Ochoa.

El premio de 4 millones de pesos para Mariana Ochoa por ganar LCDLFM sigue pendiente

Mariana Ochoa
La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Un mes después de su triunfo en La Casa de los Famosos México, Mariana Ochoa aseguró que todavía no recibe el premio de 4 millones de pesos. Por ello, consultó a Mario Bezares, quien salió vencedor de la segunda temporada del reality para conocer el proceso de entrega.

La actriz explicó que el premio tarda de tres a seis meses debido a un proceso administrativo que se debe realizar previo a la entrega. “Tarda en llegar. Entre tres y seis meses. Tarda, no sé administrativamente qué proceso sea, pero tarda”, señaló la intérprete.

Aunque se habla de un premio de 4 millones de pesos, de acuerdo con ganadores de ediciones pasadas, esa cantidad no es la que finalmente se cobra. Debido a los descuentos correspondientes (impuestos y retenciones), el monto neto que reciben los ganadores ronda poco más de 2,000,000 de pesos.

“Desde que hablé con Mayito, me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia’. Y a mí me dijeron que entre tres y seis meses”, añadió Mariana Ochoa, quien ya es parte de la historia de La Casa de los Famosos México al ser la cuarta participante en ganar el maletín, después de Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris.

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