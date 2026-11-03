Colombia

Ley de Sometimiento quitaría beneficios a los grupos armados que recluten menores de edad, según propuesta de Carol Borda: “Los derechos de los niños no se negocian”

Las iniciativas que provienen de sectores oficialistas se conocen en la recta final de la discusión legislativa, cuyo plazo de aprobación vence este miércoles 4 de noviembre; en medio de cuestionamientos de sectores de oposición y de organismos de control por las rebajas de penas previstas en el articulado

sdfsd
El proyecto de ley de sometimiento que se discute en el Congreso definirá la manera en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella afrontará en el cuatrienio la lucha contra las estructuras armadas - crédito Infobae Colombia
Guardar

La representante a la Cámara por Bogotá Carol Borda, del partido de Salvación Nacional, propuso la exclusión total de beneficios para los grupos armados ilegales o terroristas que recluten menores de edad después de la entrada en vigor de la ley de sometimiento: cuyo límite para su aprobación en el Congreso culmina el miércoles 4 de noviembre.

La iniciativa también impediría el tratamiento penal diferenciado para condenados por delitos cuyas víctimas tuvieran menos de 14 años. La primera modificación liderada por la congresista oficialista busca que se eliminen los límites previstos para las reducciones de pena de quienes reclutaran menores tras la vigencia de la norma.

PUBLICIDAD

Carol Borda y su propuesta para castigar crímenes contra menores de 14 años
La representante a la Cámara Carol Borda radicó su propuesta para castigar crímenes contra menores de 14 años en el proyecto de ley de sometimiento - crédito @CarolBordaA/X

A su vez, el proyecto contemplaba rebajas de hasta 10% para integrantes con funciones de mando y de hasta 30% para quienes no ocuparan ese rol. Con esto, cualquier organización que incorpore nuevos menores perdería por completo el acceso a las prerrogativas de la iniciativa, sin que se aplique una reducción parcial de la condena.

Así se juzgarían delitos contra víctimas menores de 14 años

La segunda proposición amplía las causales de exclusión del tratamiento penal diferenciado contemplado en el Título IIIA y de los Programas de Tránsito a la Legalidad. Inicialmente, la redacción dejaba por fuera a las personas condenadas en firme por reclutamiento ilícito o por utilizar menores en la comisión de delitos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la fórmula promovida por Borda abarcaría a los integrantes de actores armados ilegales o terroristas que hayan recibido una sentencia firme por delitos en los que alguna víctima tuviera menos de 14 años al momento de los hechos. La condición deberá estar establecida en la decisión judicial que se tome en cada caso.

Carol Borda compartió las modificaciones propuestas a la ley de sometimiento
A través de sus redes sociales, la representante Carol Borda compartió las modificaciones propuestas a la ley de sometimiento discutida en la Cámara - crédito @CarolBordaA/X

“Los derechos de los niños no se negocian ni se someten a beneficios”, afirmó la representante, al anunciar las dos proposiciones. La disposición, reiteró la congresista del partido de Gobierno, no modifica los derechos que el régimen penitenciario ordinario reconoce a las personas privadas de la libertad ni los derechos de las víctimas.

El proyecto de ley de sometimiento, impulsado por el gobierno De la Espriella y liderado desde el Ministerio de Justicia por Iván Cancino, atraviesa una etapa decisiva en el Congreso. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó su ponencia positiva con 90 votos a favor y 44 en contra, y rechazó la ponencia negativa del Pacto Histórico.

En este orden de ideas, la propuesta reemplazaría la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro mediante un esquema de sometimiento a la justicia, sin negociación política ni diálogos con grupos armados o bandas consideradas organizaciones terroristas. Su alcance se calcula en cerca de 29.000 integrantes de estructuras ilegales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ley de sometimiento propuesta por el Gobierno deberá aprobarse antes del 4 de noviembre para que entre en vigencia - crédito Colprensa

Así serían las rebajas de penas que han causado críticas al proyecto

El articulado que apoya el Ejecutivo y que se discute de forma contrarreloj, prevé reducciones de pena de hasta 50% para integrantes rasos o personas que entreguen información sobre narcotráfico, laboratorios de drogas sintéticas, desminado o corrupción. Para los cabecillas de estas estructuras, el límite establecido es de 30%.

Sectores de oposición y la Defensoría del Pueblo cuestionaron la proporcionalidad de las sanciones y el eventual uso de subrogados penales que reduzcan el tiempo efectivo de prisión. También pidieron precisar las definiciones de los grupos cobijados y han advertido sobre el manejo de los bienes destinados a reparar a las víctimas.

Al respecto, el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, respaldó la exclusión para personas condenadas por reclutamiento de menores de 14 años. “Los beneficios de esta ley no se aplicarán para ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judicial por el reclutamiento de menores de 14 años”, sostuvo.

Temas Relacionados

Congreso ColombiaReclutamiento de menoresPaz TotalLey de sometimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

Restan cuatro cupos para nueve equipos en los cuadrangulares semifinales, mientras que los puestos por torneos internacionales comienzan a tener sus dueños

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

La ex esposa de Gustavo, Petro Mary Luz Herrán, lanzó duras acusaciones contra Carlos Alonso Lucio por su actuación en el M-19: “Era un sicario de verdad”

La ex esposa del expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en el que cuestionó al ex integrante del M-19 y formuló acusaciones sobre su trayectoria política

La ex esposa de Gustavo, Petro Mary Luz Herrán, lanzó duras acusaciones contra Carlos Alonso Lucio por su actuación en el M-19: “Era un sicario de verdad”

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

El exdelantero del Deportes Tolima e Independiente Rivadavia despertó los elogios de parte del histórico exvolante de los Xeneizes, que hace parte de la junta directiva del cuadro de Buenos Aires

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

El cuadro de los “Leones” visitará al equipo ucraniano en una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

En video quedaron las reacciones tras el temblor de 5,6 en Colombia este martes 3 de noviembre: así se despertaron los colombianos

El sismo fue a las 4:13 a. m. y tuvo como epicentro a Chaparral, Tolima y se sintió en diferentes lugares del país

En video quedaron las reacciones tras el temblor de 5,6 en Colombia este martes 3 de noviembre: así se despertaron los colombianos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Escro le dedicó romántico mensaje a Aida Victoria Merlano y reaviva comentarios sobre el pasado de la influenciadora: "Hoy, mañana y siempre"

Yeferson Cossio terminó en urgencias: tendría que ser operado

El papá de Shakira, William Mebarak, habría sido internado de nuevo en una clínica de Barranquilla: la cantante viajó de urgencia

Epa Colombia recibió diploma en la cárcel Picaleña y su pareja Karol Samantha presumió el logro: “Estamos orgullosas de ti”

Preocupación por la esposa de Jhonny Rivera: apareció con oxígeno y luego reveló que se alejará de los escenarios

Deportes

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Shakhtar vs. Sporting Lisboa - en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en la Champions League

Hugo Rodallega lanzó dura autocrítica tras la eliminación de Santa Fe de la Copa BetPlay ante Once Caldas: “Es una vergüenza”

Así quedó la tabla de posiciones y la reclasificación de la Liga BetPlay 2026: Bucaramanga se clasificó y Deportivo Cali se acercó a los puestos de Copa Libertadores

El colombiano Sebastián Villa fue elogiado por leyenda de Boca Juniors por su actuación con el equipo: “Es el mejor del fútbol argentino”

Bucaramanga reaccionó y rescató un empate 1-1 ante Atlético Nacional en el Américo Montanini en la fecha 17 de la Liga BetPlay