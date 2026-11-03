La foto de José Eduardo Derbez que genera controversia en redes sociales: “Paola Dalay le puso los cuernos”

José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen en una composición fotográfica que reúne dos retratos individuales en interiores. (@jose_eduardo92 @paodalay_2203)

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron desde hace algunos meses luego de presentar desgaste en su relación, la confirmación pública se dio el pasado 1 de noviembre a través de un video en sus redes sociales, en el que aseguraron que terminaron desde con el “amor y cariño” que se tienen como padres de Tessa, su hija de dos años.

La creadora de contenido confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sale con el futbolista de la Kings League, César Romo, con quien no tiene una relación seria pero sí un vinculo sentimental, y señaló que este se dio tras dar por finalizada la relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

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Sin embargo, una foto reciente del actor ha despertado especulaciones en redes sociales, ya que usuarios aseguran que se trata de una indirecta para Paola Dalay en medio de todas las teorías que han surgido a raíz de la separación y la confirmación de la nueva relación de la influencer.

Cuál es la relación de Paola Dalay y César Romo, esto dijo la actriz

Una composición reúne a Paola Dalay sentada en un sillón y a César Romo con la camiseta deportiva del equipo Raniza FC. (@paodalay_2203)

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo, aunque aclaró que no son novios formalmente. Según su versión, conoció al futbolista cuando ya no mantenía una relación sentimental con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. Obviamente aunque no era público, yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto. No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, declaró.

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La influencer negó haberle sido infiel a Derbez y descartó que la tercería haya sido motivo de la ruptura. Ella y José Eduardo mantuvieron una relación de casi siete años y ambos aseguran que la separación fue por acuerdo mutuo.

¿Indirecta a Paola Dalay? La foto de José Eduardo Derbez que generó controversia en redes sociales

El actor José Eduardo Derbez posa con una gorra negra y lentes de sol frente a una pared de lámina metálica. (@jose_eduardo92)

El actor compartió este martes 3 de noviembre una foto en sus historias de Instagram, en el que posó con una camiseta negra con la figura de una calavera con cuernos, lo que desató los comentarios en redes sobre un posible mensaje en que estaría señalando una supuesta infidelidad por parte de su expareja.

Este elemento se sumó a la expresión seria y los lentes obscuros con los que posó en la foto, y alimentó los comentarios en redes sociales: ”Al buen entendedor, pocas palabras”, “Le pusieron los cuernos”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

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Sin embargo, cabe señalar que todas estas conclusiones parten únicamente de especulaciones en redes sociales, ya que, tanto José Eduardo Derbez como Paola Dalay, han negado rotundamente que haya existido infidelidad por parte de alguno de los dos.

Además, el hijo de Victoria Ruffo utiliza este tipo de camisetas con estampados llamativos comúnmente, por lo que parece sólo una simple interpretación de usuarios de internet.

El actor José Eduardo Derbez viste un atuendo oscuro, una gorra y botas rojas de gran volumen junto a una escultura geométrica. (@jose_eduardo92)

Quién es César Romo, la nueva relación de Paola Dalay tras separarse de José Eduardo Derbez

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995. Juega como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas, competencia de futbol que se distingue por reglas y formato diferentes al futbol tradicional.

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Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. En redes sociales usa el nombre de usuario @clromos en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su carrera deportiva: goles, jugadas y momentos como integrante de Raniza FC.

Su nombre cobró relevancia mediática luego de que circulara una fotografía tomada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que aparece abrazando por la cintura a Paola Dalay. La imagen se difundió el mismo día en que la influencer y José Eduardo Derbez anunciaron oficialmente su separación.

El futbolista César Romo corre por el terreno de juego con el uniforme del equipo Raniza durante una jornada de la Kings League. (@clromos)

Qué pasará con Tessa, la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Paola Dalay aclaró en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante el futuro de la convivencia con su hija Tessa, de dos años, luego de su separación de José Eduardo Derbez. Por el momento, la niña vive con el actor mientras la influencer termina de acondicionar el departamento al que se mudó hace tres meses.

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“Ahorita Tessa está viviendo con José Eduardo porque, justo, como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue Tessa, pero en cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó Dalay.

La influencer descartó versiones que circularon en redes sociales sobre una posible disputa legal por la custodia de la menor. “José Eduardo no me la va a quitar, porque también he visto comentarios ahí de que José Eduardo me la va a quitar o algo así, no, para nada”, afirmó.

José Eduardo Derbez sostiene en brazos a su hija Tessa en el asiento trasero de un automóvil. (@jose_eduardo92)

Según Dalay, el acuerdo con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo data desde el embarazo: ambos se comprometieron a no usar a Tessa como arma en caso de una eventual separación.

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La pareja descartó establecer un régimen de visitas con días u horarios determinados. “Tenemos un acuerdo que es: tú la vas a ver y la vas a visitar cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, a donde quieras. No tenemos días, no queremos poner como ese tipo de cosas”, detalló.