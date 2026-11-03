Colombia

Congreso radicó proyecto de ley para rendir homenaje a Antonio Navarro Wolff: estas son las iniciativas que contempla

La propuesta fue impulsada por la bancada del partido Alianza Verde, que busca exaltar su trayectoria política y preservar su memoria a través de distintos reconocimientos institucionales

La iniciativa, anunciada por el senador Ariel Ávila, propone instalar una placa conmemorativa y un busto en el Capitolio Nacional para reconocer la trayectoria política del exconstituyente - crédito @MafeCarrascal/X y Sofía Toscano/Colprensa
La iniciativa, anunciada por el senador Ariel Ávila, propone instalar una placa conmemorativa y un busto en el Capitolio Nacional para reconocer la trayectoria política del exconstituyente - crédito @MafeCarrascal/X y Sofía Toscano/Colprensa
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El Congreso de la República recibió un proyecto de ley de honores para rendir homenaje a Antonio Navarro Wolff, exconstituyente, exgobernador de Nariño y exsenador, quien falleció el domingo 1 de noviembre de 2026. La iniciativa busca reconocer su participación en la política colombiana y su papel en los procesos de construcción de paz.

El anuncio se conoció el martes 3 de noviembre, durante la jornada de las exequias de Navarro Wolff en Bogotá. Según Ávila, la bancada de Alianza Verde tomó la decisión de promover el proyecto después de participar en los actos de despedida, a los que también asistieron varios congresistas.

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“Un sector, la bancada del partido Alianza Verde, decidió pasar una ley de honores”, manifestó el senador.

¿Qué busca el proyecto de ley de honores?

Senador Ariel Ávila
Ariel Ávila destacó que Navarro Wolff fue una de las figuras representativas del sector progresista de Alianza Verde y recordó que ejerció como presidente y copresidente de esa colectividad durante los últimos años - crédito @arielavilaanaliza/Instagram

El primer componente de la iniciativa está relacionado con el Capitolio Nacional, donde se plantea instalar una placa y un busto en memoria de Navarro Wolff, en reconocimiento a su participación en la vida política y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

El segundo homenaje se realizaría en Pasto, ciudad en la que también tuvo trayectoria administrativa y política como alcalde y gobernador de Nariño.

El tercer punto propone reunir, organizar y publicar los archivos, discursos y documentos relacionados con su actividad pública. La intención, según Ariel Ávila, es conservar el registro de sus intervenciones y de su participación en diferentes escenarios institucionales.

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El congresista manifestó que espera que la iniciativa avance durante su trámite legislativo. “Nosotros creemos que no va a tener ningún problema que esto se tramite en el Congreso de la República”, señaló. Al resumir su legado, expresó: “Legado de paz y de constitución. Esa es la, el legado de Antonio Navarro, para resumirlo en dos palabras”.

Antonio Navarro Wolff
El senador resumió el legado del exdirigente en dos aspectos: la paz y la Constitución, en referencia a su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y su trayectoria después de la desmovilización del M-19 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante sus declaraciones, Ávila también recordó la relación que mantuvo con Navarro en el partido Alianza Verde. “Yo lo recuerdo en la presidencia del partido Alianza Verde, fue nuestro presidente los últimos años”, afirmó. Además, señaló que Navarro representaba “el ala más progresista de este partido”.

El senador recordó que la última vez que compartieron un evento público fue dos días antes de la segunda vuelta presidencial, durante un acto de adhesión a Iván Cepeda por parte de un grupo de personas.

Según relató, para ese momento la salud del exsenador ya estaba deteriorada. Explicó que venía recuperándose de un problema respiratorio y que su condición sorprendió a quienes estuvieron presentes.

Las exequias y los recuerdos de su trayectoria política

Francisco de Roux presidió exequias de Antonio Navarro Wolff
El padre Francisco de Roux presidió exequias de Antonio Navarro Wolff - crédito captura de pantalla @UltimaHoraCR/X

Las declaraciones se conocieron durante las exequias de Antonio Navarro Wolff, realizadas esl martes 3 de noviembre desde las 9:00 a. m. en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá. A la ceremonia asistieron familiares, amigos y figuras políticas que compartieron diferentes etapas de su vida pública.

El acto fue presidido por el padre Francisco De Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad y negociador de los Acuerdos de Paz de 2016. Durante su intervención, recordó la participación de Navarro en el triunvirato que presidió la Asamblea Nacional Constituyente. “Siempre vimos en Antonio un hombre que evolucionó buscando la verdad, un hombre de conciliación”, expresó De Roux.

Por su parte, Alejandro Navarro, hijo del exdirigente, se refirió a su trayectoria personal y política y ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus actuaciones.

Mi papá no fue perfecto, fue un gran hombre (...) Pido perdón a cualquier persona que sienta que las acciones de la vida de mi padre las hirieron de alguna u otra forma”, señaló.

Exmilitantes del M-19 acompañaron el féretro de Antonio Navarro Wolff
Exmilitantes del M-19 acompañaron el féretro de Antonio Navarro Wolff, en las exequias que se llevaron a cabo en Jardines del Recuerdo - crédito captura de pantalla @UltimaHoraCR/X

La exsenadora María José Pizarro también recordó un episodio relacionado con su padre, Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19 y excandidato presidencial, quien fue asesinado pocas semanas después de la desmovilización de esa guerrilla. Según relató, Navarro le entregó personalmente el sombrero que había pertenecido a su padre.

Navarro Wolff llegó a ocupar el segundo puesto en la estructura de mando del M-19. Tras la desmovilización, participó en la creación de la Alianza Democrática M-19 y asumió la dirección del movimiento después del asesinato de Carlos Pizarro. Posteriormente, hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa.

Su trayectoria continuó en cargos públicos como gobernador de Nariño, alcalde y senador de la República. Estos antecedentes, junto con su participación en el proceso constituyente y su vinculación a los procesos de paz, hacen parte de los aspectos que la bancada de Alianza Verde busca reconocer mediante el proyecto radicado en el Congreso.

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