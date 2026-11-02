Colombia

María Fernanda Cabal cuestionó y expresó sus reparos a la ley de rescate fiscal de Abelardo de la Espriella: “¿Cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado?”

La colectividad encabezada por la exsenadora del Centro Democrático respalda corregir el déficit, pero sostiene que los contribuyentes no deben asumir otra vez el costo de un Estado que gasta por encima de su financiación

María Fernanda Cabal respaldó el protocolo de Abelardo de la Espriella para permitir la intervención de la Fuerza Pública en universidades ante vandalismo o terrorismo - crédito Camila Díaz/Colprensa
María Fernanda Cabal respaldó el protocolo de Abelardo de la Espriella para permitir la intervención de la Fuerza Pública en universidades ante vandalismo o terrorismo - crédito Camila Díaz/Colprensa
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El Partido Republicano rechazó los nuevos gravámenes de la Ley de Rescate Fiscal y exigió que el ajuste fiscal empiece por el recorte del gasto estatal, no por el bolsillo de los colombianos.

María Fernanda Cabal, vocera de la colectividad, fijó posición frente al proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella: respalda la necesidad de corregir el déficit fiscal, pero rechaza que el ajuste recaiga una vez más sobre los contribuyentes.

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“Ese hueco fiscal no lo abrió el tendero, ni el transportador, ni la familia que madruga a trabajar. No pueden ser los colombianos quienes paguen otra vez la cuenta de un Estado que gasta más de lo que puede financiar”, afirmó la dirigente.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales acompañado por dos páginas de un boletín con logotipos partidarios
Un mensaje en redes sociales de María Fernanda Cabal expone un comunicado del Partido Republicano sobre el gasto estatal y la política tributaria en Colombia. (@MariaFdaCabal/X)

El proyecto, radicado el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes con 105 artículos y 314 páginas, busca reducir el déficit primario —que en 2025 alcanzó el 3,5% del PIB— mediante una combinación de recortes al gasto y aumentos tributarios. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, cerca de tres de cada cuatro pesos del ajuste provienen del lado de los ingresos, lo que la bancada republicana considera un desequilibrio inaceptable.

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El Partido Republicano propone recortar el gasto antes de subir impuestos

Para Cabal y su partido, el problema de fondo no se resuelve únicamente con mayor recaudo. La excongresista propone retirar los nuevos gravámenes y sustituir su recaudo mediante una reducción del gasto, cuyos ahorros deberán cuantificarse y demostrarse durante el debate legislativo.

Así mismo, la exsenadora del Centro Democrático señala que es indispensable revisar cuánto gasta el Estado, en qué lo gasta y cuáles funciones debe cumplir antes de trasladar nuevas cargas a los ciudadanos. En esa línea, Cabal presentó durante su campaña presidencial la propuesta denominada MEGA 2040, que planteaba reducir la estructura ministerial, eliminar entidades y funciones duplicadas, revisar subsidios ineficientes, racionalizar la contratación y vender activos improductivos para aliviar la deuda pública.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales acompañado por dos páginas de un boletín con logotipos partidarios
Un mensaje en redes sociales de María Fernanda Cabal expone un comunicado del Partido Republicano sobre el gasto estatal y la política tributaria en Colombia. (@MariaFdaCabal/X)

¿Por qué no comenzar por una reforma administrativa profunda antes de trasladar nuevas cargas a los contribuyentes? No se trata de debilitar al Estado, sino de eliminar burocracia y gastos innecesarios, protegiendo la seguridad, los servicios esenciales y la inversión pública que genera productividad”, agregó.

El partido creado por la exsenadora reconoce las disposiciones del proyecto dirigidas a reorganizar entidades, reducir gastos de funcionamiento y disminuir gradualmente la tarifa de renta empresarial del 35% actual al 31% a partir de 2028. Sin embargo, advierte que el ajuste debe ser compatible con la Misión Crecer, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

“¿Cómo pretendemos estimular la inversión, la formalización y el crecimiento económico, mientras aumentamos las cargas sobre quienes trabajan, ahorran y producen? La disciplina fiscal y el crecimiento deben complementarse”, sostuvo Cabal.

Entre los puntos que generan mayor resistencia dentro de la bancada figuran la eliminación de la tarifa reducida del 5% de IVA para productos como el café, el azúcar, las pastas y la medicina prepagada, que pasarían a gravarse al 19% a partir de enero de 2028, y la creación de un nuevo tramo de renta del 9% para personas naturales con ingresos de entre 5 y 9 millones de pesos mensuales.

Documento titulado Boletín con texto sobre política fiscal y los logotipos del Partido Republicano y de María Fernanda Cabal al pie
Un boletín del Partido Republicano en Colombia expone una declaración de María Fernanda Cabal que plantea sustituir nuevos impuestos mediante el recorte del gasto público. (@MariaFdaCabal/X)

Una propuesta que llega con el nuevo partido en proceso de consolidación

La posición del Partido Republicano cobra relevancia en un momento en que la iniciativa del gobierno De la Espriella enfrenta resistencias en el Congreso, incluso entre sectores que han acompañado al Ejecutivo. Varios legisladores han anticipado que no respaldarán los artículos que impliquen nuevos impuestos o mayores obligaciones para los hogares de clase media.

Cabal, al frente de su nueva agrupación política, cerró su posicionamiento con una distinción que pretende marcar el rumbo del debate: “Una cosa es redistribuir ingresos y otra, crear las condiciones para que esos ingresos crezcan. Colombia necesita ambas, pero ninguna política de redistribución sustituye la creación de riqueza. Nuestra propuesta es clara: primero reducir el gasto improductivo, reorganizar el Estado y recuperar el equilibrio fiscal; después avanzar hacia un sistema tributario más simple, competitivo y favorable a la inversión. Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los colombianos, preguntémonos cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado. Porque la verdadera discusión no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye al progreso del país”.

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