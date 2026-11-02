Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

El expresidente serbio Aleksandar Vucic. El empresario Davor Macura, señalado por su cercanía a él, fue detenido días después de la derrota electoral de su partido, el Partido Progresista Serbio. (REUTERS/Marko Djurica)

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Las autoridades serbias detuvieron este lunes a Davor Macura, propietario del Alta Bank y figura cercana al expresidente Aleksandar Vucic, bajo sospecha de haber sustraído fondos de la entidad financiera. El banco había perdido su licencia operativa días antes en medio de una ola de cambios tras la derrota electoral del Partido Progresista Serbio (SNS).

Según informó la fiscalía contra el crimen organizado, el empresario habría extraído de forma irregular, junto con otros dos empleados de la institución, unos 45.000 millones de dinares (unos 428 millones de dólares) desde la cámara acorazada. Dos directivos le habrían facilitado tarjetas de acceso o le permitieron ingresar directamente a la bóveda. Los tres implicados permanecerán bajo arresto durante 48 horas antes de comparecer ante el fiscal, previsto para el martes.

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Los abogados de Macura señalaron a medios locales que su defendido estuvo presente en la sede de Belgrado y colaboró plenamente en el operativo policial que se extendió varias horas durante el fin de semana.

El sábado anterior, el Banco Central de Serbia había revocado la licencia de la entidad e iniciado un proceso de quiebra para resguardar a los clientes, al considerar que su liquidez “se ha deteriorado significativamente” y “podría empeorar aún más”. La Agencia de Seguro de Depósitos del país, que garantiza hasta 56.000 dólares por cuenta, quedó a cargo de la administración concursal.

La intervención sobre el banco coincidió con la derrota electoral del oficialismo frente al movimiento Lista Estudiantil en los comicios legislativos. (REUTERS/Zorana Jevtic)

Bajo el gobierno del SNS, la firma gestionaba los pagos de electricidad de millones de usuarios en la capital y los cobros por estacionamiento público. También había obtenido contratos con empresas estatales y figuró como patrocinadora de actividades de Vucic, entre ellas el lanzamiento de un podcast en YouTube al inicio de su campaña.

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Macura inició su trayectoria profesional en una casa de cambio antes de consolidarse como uno de los banqueros más reconocidos del país. Sus intereses comerciales se extienden, además, a los rubros minorista y de la construcción. Medios de investigación locales lo señalaron previamente como un actor con vínculos en las esferas de poder que le facilitaron ese tipo de acuerdos con organismos del Estado.

El entramado empresarial del banquero ya había generado inquietud fuera de las fronteras serbias. En 2024, intentó quedarse con el 20% del grupo austriaco Addiko mediante dos sociedades interpuestas, con el propósito de eludir la supervisión del Banco Central Europeo. El organismo europeo detectó la maniobra, frenó la operación y además examinó los mecanismos de prevención de lavado de activos y el origen del capital dentro de la red corporativa de Macura.

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El impacto de la crisis se extendió a países vecinos. En Macedonia del Norte, el Banco Central sometió a la filial del Alta Bank a una administración temporal y limitó los retiros en efectivo a 179 dólares semanales por cuenta. En Montenegro, las autoridades bancarias dispusieron el cierre de Alta Pay, una firma de procesamiento de pagos vinculada al grupo. En Belgrado, efectivos policiales armados resguardaron las sucursales mientras numerosos usuarios formaban filas a lo largo del fin de semana para recuperar sus ahorros.

Simpatizantes de Lista Estudiantil celebran frente al Parlamento en Belgrado tras la derrota del SNS en las elecciones del 25 de octubre. (REUTERS/Marko Djurica)

La exgobernadora del banco central serbio, Kori Udovicki, cuestionó la lentitud de la respuesta regulatoria y afirmó que el organismo “perdió una semana en la que podría haber limitado la capacidad del banco para transferir dinero al extranjero o a personas vinculadas a la entidad”.

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La entidad fue además una de las pocas del país que permitió a decenas de miles de emigrados rusos abrir cuentas personales y comerciales desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, en un territorio que mantiene una postura favorable hacia Moscú.

La Asociación de Bancos de Serbia describió lo sucedido como un “problema aislado” y sostuvo que no tendrá repercusiones sobre el resto del sistema financiero.

El caso se conoce apenas días después de que el SNS, en el poder desde 2012, resultara derrotado en las elecciones parlamentarias del 25 de octubre frente a Lista Estudiantil, el movimiento liderado por estudiantes que obtuvo la mayoría absoluta. El gobierno saliente continúa en funciones hasta que se concrete el traspaso formal, un proceso que se estima demandará varias semanas. A la revocación de la licencia bancaria y los arrestos se suman otras medidas recientes, como renuncias en medios estatales, la detención de distintos funcionarios y el anuncio de una revisión de antiguos casos de corrupción.

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(Con información de AP y EFE)