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Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia

El presidente ucraniano sostiene que Moscú atacó a sabiendas una escuela donde los vecinos recogen ayuda cada semana y que una segunda tanda de bombas cayó sobre el refugio. Kiev prevé nuevos ataques contra la energía y la logística durante las elecciones legislativas en Estados Unidos

Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia. Europa Press
Zelensky calificó de “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Zaporiyia. Europa Press
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, condenó este lunes como un “vil ataque terrorista” el bombardeo ruso contra un punto de reparto de ayuda humanitaria en la región de Zaporiyia, donde murieron al menos 24 personas, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. En su mensaje de la noche, Zelensky elevó la cifra a 26.

Rusia lanzó bombas aéreas guiadas contra una escuela convertida en centro de ayuda en Komyshuvakha, localidad de la región. Hay cinco heridos y 27 desaparecidos, informó en Telegram Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar regional. La búsqueda de más víctimas continúa. Entre los muertos hay cuatro policías y dos rescatistas, de acuerdo con el servicio de emergencias.

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Zelensky sostuvo que el bombardeo fue deliberado. Dijo que Rusia no podía ignorar que los vecinos que quedan en Komyshuvakha recogen allí ayuda cada semana. Según escribió en X, tras la primera bomba llegó un segundo ataque con nueve más, dirigido de forma específica contra el refugio en el que la gente se había puesto a cubierto. El mandatario habló de más de diez bombas en total; Semikin, de al menos nueve del tipo FAB-3000 sobre el centro de la localidad.

El presidente vinculó la matanza con Oleshky, ciudad de la región de Kherson ocupada por Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala, en febrero de 2022. Una pausa local de seis días, del 27 de octubre al 1 de noviembre, permitió que el 30 de octubre llegara a la ciudad una caravana de 25 autobuses para evacuar a residentes aislados y repartir comida y medicinas. Estados Unidos medió en el acuerdo; la Casa Blanca atribuyó un papel a la primera dama, Melania Trump. Unas 2.000 personas seguían en Oleshky, según las autoridades locales. El plazo acordado terminó la tarde del domingo 1 de noviembre, un día antes del bombardeo.

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Humo sobre un refugio subterráneo situado en el recinto de una escuela local, que se usaba como centro de ayuda humanitaria y que fue alcanzado por un ataque aéreo ruso en la localidad de Komyshuvakha, en primera línea de frente, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania. 2 de noviembre de 2026. Servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania en la región de Zaporiyia/Imagen facilitada a través de REUTERS
Humo sobre un refugio subterráneo situado en el recinto de una escuela local, que se usaba como centro de ayuda humanitaria y que fue alcanzado por un ataque aéreo ruso en la localidad de Komyshuvakha, en primera línea de frente, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania. 2 de noviembre de 2026. Servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania en la región de Zaporiyia/Imagen facilitada a través de REUTERS

Zelensky sostuvo que esa operación había abierto un momento en el que los pasos siguientes podían apuntar hacia la paz. “Con estos asesinatos, Rusia ha enviado una señal completamente opuesta”, afirmó. Calificó el ataque de prueba de que Moscú no quiere desescalada ni justicia real y reclamó una respuesta global firme.

Komyshuvakha está a unos 20 kilómetros del frente, según el Centro de Investigación de Zaporiyia, que la considera localidad de primera línea desde noviembre de 2025 por los bombardeos aéreos recurrentes. En junio, un dron hirió a cuatro personas durante otro reparto de ayuda en el mismo lugar, informó la agencia ucraniana Ukrinform.

La región soporta ataques aéreos rusos desde hace meses. El 10 de octubre, bombas guiadas destruyeron un edificio residencial de cinco plantas en la ciudad de Zaporiyia. Zelensky informó de 23 muertos, entre ellos cuatro niños. El 30 de octubre, un ataque con misiles y drones contra la ciudad de Zaporiyia dejó dos muertos y 17 heridos, seis de ellos niños, según las autoridades regionales. Las bombas guiadas son artefactos que los cazas rusos sueltan desde gran altura y a distancia de las defensas antiaéreas ucranianas; planean hasta el objetivo con navegación por satélite.

El presidente ucraniano aseguró que su país espera más ataques de gran escala en los próximos días. “Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra nuestro país, principalmente contra la energía y la logística”, dijo. Según su análisis, Moscú cuenta con que el martes el mundo mire las elecciones legislativas de Estados Unidos y pase por alto la situación en Ucrania, incluidas las dificultades de la defensa antiaérea y la escasez de misiles Patriot. Pidió aumentar la presión sobre Rusia hasta que no le quede alternativa a poner fin a la guerra.

Semikin declaró el día de duelo en la región de Zaporiyia el 3 de noviembre, la misma jornada en que se celebran las legislativas estadounidenses.

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