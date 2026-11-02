3 de cada 10 holandeses eligen pedalear al trabajo: así es el país que dejó de lado los autos por las bicicletas

La capital neerlandesa figura, junto con La Haya, Róterdam y Utrecht, entre las cuatro urbes que concentran la mayor proporción de kilómetros recorridos sobre dos ruedas, según la consultora de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los Países Bajos, ir al trabajo en bicicleta ya no es solo una costumbre cultural: se está convirtiendo en la opción más elegida por los ciudadanos, incluso en un contexto donde el teletrabajo híbrido sigue vigente. La tendencia, que viene creciendo desde 2024, se proyecta con mayor fuerza durante 2026.

Así lo advierte Shuttel, agencia de movilidad neerlandesa especializada en gestión de desplazamientos laborales, que analizó los hábitos de traslado de más de 250.000 empleados en más de 100 organizaciones locales. Según la consultora, la reducción en los días de trabajo remoto es el principal motor de este cambio.

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En ese marco, Bart Horstman, vocero de la firma, resumió al diario local Algemeen Dagblad que “el trabajo híbrido sigue siendo una realidad, pero la gente pasa menos tiempo en casa”.

La bicicleta domina los trayectos cortos y la e-bike gana terreno en los recorridos más largos

Una infografía detalla el incremento del uso de la bicicleta convencional y eléctrica para acudir al empleo en los Países Bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la agencia identificó patrones según la distancia del desplazamiento. Para tramos de menos de cinco kilómetros, la bicicleta convencional sigue siendo el medio preferido. Para distancias superiores a siete kilómetros, en cambio, la bicicleta eléctrica avanza de forma sostenida.

Ese crecimiento tiene respaldo en cifras recientes. Según el Panel de Movilidad de los Países Bajos 2025, elaborado por el Instituto KiM, el 41% de la población neerlandesa posee una e-bike, frente al 24% de participación que ese vehículo tenía en los kilómetros ciclados en 2019. Para 2024, esa proporción escaló al 40% del total de kilómetros recorridos en dos ruedas, según datos del mismo organismo publicados en marzo de 2026.

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Horstman también señaló que la mejora en las instalaciones corporativas contribuye al avance. “Cada vez más empleadores ofrecen duchas y vestuarios para que el personal pueda asearse tras el viaje”, afirmó. Esas condiciones hacen viable optar por distancias mayores de manera cotidiana.

En Ámsterdam, el 62% de los residentes pedalea hasta su trabajo

El informe de movilidad detectó que los modelos con asistencia eléctrica ganan espacio en desplazamientos que superan los siete mil metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ámsterdam concentra uno de los índices más altos de ciclismo urbano del país: el 62% de sus residentes usa la bicicleta para desplazarse al trabajo. La capital neerlandesa integra el grupo de cuatro ciudades —junto con La Haya, Róterdam y Utrecht— donde se acumula la mayor parte de los kilómetros recorridos sobre dos ruedas, de acuerdo con la consultora.

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A nivel nacional, el Panel de Movilidad KiM 2025 indica que el 34% de la fuerza laboral usa el rodado —convencional o eléctrico— como principal medio de traslado al empleo. El automóvil sigue siendo el modo dominante, con un 50% de los trabajadores, pero su participación viene cayendo desde 2022.

El incremento en la asistencia presencial a las oficinas también incidió en los datos. En 2025, el personal pasó en promedio medio día más por semana en sus lugares de trabajo respecto a 2024, con mayor concurrencia los martes y jueves, cuando el 75% de los empleados estuvo presente de forma presencial.

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El municipio busca frenar la velocidad en los parques, pero enfrenta obstáculos legales y de financiamiento

La responsable de transporte Melanie van der Horst busca fijar un tope de 20 kilómetros por hora, aunque requiere autorización nacional - EFE/Zipi

El auge del ciclismo veloz también generó tensiones en los espacios verdes urbanos. Melanie van der Horst, responsable de transporte de Ámsterdam, lanzó una campaña para moderar la circulación en los parques de la ciudad. “Los parques deben ser lugares donde la gente encuentre calma. Por eso pusimos en marcha este programa para devolver tranquilidad al tráfico”, declaró al periódico local Parool.

La iniciativa incluye carteles electrónicos con pedidos de reducción de velocidad. Sin embargo, el sindicato neerlandés de ciclistas Fietsersbond expresó dudas sobre la eficacia de esa acción. Tras el verano, el municipio realizará mediciones para evaluar si los avisos tuvieron impacto real.

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Van der Horst aclaró que su preferencia es fijar un límite oficial de 20 kilómetros por hora en esas zonas, aunque reconoció que eso requeriría tanto la aprobación del gobierno central como fondos específicos para su control. Por ahora, la concientización es la única herramienta disponible para regular la dinámica ciclística en los espacios verdes de la ciudad. La agencia anticipa que el ciclo consolidará su posición como el medio de transporte urbano más relevante de los Países Bajos a lo largo de 2026.