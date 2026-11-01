A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres pasadas en el Hockenheimring y Guinness World Records certificó la marca (Guinness World Records)

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Un estudiante de ingeniería eléctrica de Alemania convirtió un pequeño auto de juguete en el vehículo modificado más rápido del mundo, al alcanzar una velocidad máxima de 148,45 kilómetros por hora. La hazaña fue certificada por Guinness World Records y tuvo lugar en uno de los circuitos de carreras más emblemáticos de Europa.

Según informó el organismo internacional, Marcel Paul, de 31 años, dedicó diez meses al diseño, la investigación y la construcción de su creación. Su objetivo era superar las 88 millas por hora (141,62 kilómetros por hora), la velocidad que, en la película Volver al futuro, necesita el DeLorean para viajar en el tiempo.

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“La emoción de la velocidad siempre me fascinó”, declaró Paul, quien se define como un gran aficionado a la tecnología. El récord fue validado después de tres pasadas por la pista, de las cuales la primera registró la mayor velocidad.

Marcel Paul acumula 14 campeonatos mundiales de Bobby Car antes de intentar el récord

La trayectoria en competencias de descenso le aportó conocimientos deportivos y técnicos para diseñar durante diez meses el prototipo (Guinness World Records)

Los Bobby Cars son autos de juguete infantiles diseñados originalmente para ayudar a los niños a aprender a caminar. En la década de 1990 comenzaron a usarse en competencias de descenso, similares a las carreras de karts sin motor. Paul lleva toda la vida vinculado a este deporte: acumula 14 títulos mundiales y 9 campeonatos europeos, lo que lo posiciona entre los pilotos más exitosos de la historia de la disciplina, supervisada por la Bobby Car Sports Association.

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Su experiencia como piloto de alto nivel le permitió entender los límites del vehículo desde el punto de vista tanto deportivo como técnico. Fue ese conocimiento acumulado el que orientó cada decisión de ingeniería durante los 10 meses que duró el desarrollo del proyecto.

Desarrolló un chasis de aluminio, rebajó la suspensión y montó un volante apto para competición. El motor eléctrico y la batería fueron encargados a una empresa externa, que los fabricó según sus especificaciones. Uno de los mayores desafíos técnicos fue integrar todos los componentes dentro de la carrocería original para conservar el aspecto de un juguete común.

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El proyecto costó 9.000 euros y la modificación final no fue probada antes de la largada

Los verificadores internacionales presenciaron el intento en la recta Parabolika, donde la primera de las pruebas alcanzó el registro superior y permitió oficializar la nueva plusmarca (Guinness World Records)

El proceso tuvo un costo total de aproximadamente 9.000 euros (unos USD 9.750), financiados en parte con el apoyo de patrocinadores. Conseguir ese respaldo económico fue, según el propio Paul, uno de los obstáculos más difíciles de todo el proceso. Sin esa ayuda externa, el proyecto hubiera sido inviable desde el punto de vista financiero.

Tres días antes del intento oficial, el ingeniero tomó una decisión de alto riesgo: eliminó los límites del módulo de control del vehículo para maximizar la velocidad. “Este cambio no fue probado y podría haber generado un sobrevoltaje durante el intento. Eso habría hecho que el vehículo se apagara durante la carrera. Por suerte, no ocurrió”, reconoció Paul en declaraciones recogidas por Guinness World Records.

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El récord se estableció en el Hockenheimring, sede histórica del Gran Premio de Alemania

La adaptación rebajó la suspensión, incorporó un volante de competición y ocultó la batería dentro de la carrocería original para preservar la apariencia de un modelo convencional (Guinness World Records)

El intento oficial se realizó en el Hockenheimring, circuito que recibió en múltiples ocasiones el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Paul tomó la recta más larga de la pista, conocida como la “Parabolika”, para alcanzar la mayor velocidad posible. En su primera pasada —la más rápida de las tres realizadas— superó con holgura el umbral de las 88 millas por hora que se proponía desde el inicio del proyecto.

Tras certificar el récord, Paul ya proyecta nuevos desafíos. Entre sus planes figura realizar una prueba de larga distancia con el auto y llevarlo al circuito de Nürburgring. A punto de finalizar sus estudios, planea desarrollar su carrera como especialista en la construcción de aceleradores de partículas.

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Sin embargo, asegura que no dejará de construir autos ni de intentar nuevos récords de velocidad, y adelanta que ya tiene varias ideas para marcas “muy rápidas” que espera concretar en el futuro.