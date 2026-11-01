Mundo

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres recorridos en el Hockenheimring, donde los verificadores internacionales oficializaron la marca mundial

Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres pasadas en el Hockenheimring y Guinness World Records certificó la marca (Guinness World Records)
Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres pasadas en el Hockenheimring y Guinness World Records certificó la marca (Guinness World Records)
Guardar

Un estudiante de ingeniería eléctrica de Alemania convirtió un pequeño auto de juguete en el vehículo modificado más rápido del mundo, al alcanzar una velocidad máxima de 148,45 kilómetros por hora. La hazaña fue certificada por Guinness World Records y tuvo lugar en uno de los circuitos de carreras más emblemáticos de Europa.

Según informó el organismo internacional, Marcel Paul, de 31 años, dedicó diez meses al diseño, la investigación y la construcción de su creación. Su objetivo era superar las 88 millas por hora (141,62 kilómetros por hora), la velocidad que, en la película Volver al futuro, necesita el DeLorean para viajar en el tiempo.

PUBLICIDAD

“La emoción de la velocidad siempre me fascinó”, declaró Paul, quien se define como un gran aficionado a la tecnología. El récord fue validado después de tres pasadas por la pista, de las cuales la primera registró la mayor velocidad.

Marcel Paul acumula 14 campeonatos mundiales de Bobby Car antes de intentar el récord

Un hombre con traje de competición y medallas sostiene un cuadro con un certificado sobre un pequeño auto rojo en una carretera
La trayectoria en competencias de descenso le aportó conocimientos deportivos y técnicos para diseñar durante diez meses el prototipo (Guinness World Records)

Los Bobby Cars son autos de juguete infantiles diseñados originalmente para ayudar a los niños a aprender a caminar. En la década de 1990 comenzaron a usarse en competencias de descenso, similares a las carreras de karts sin motor. Paul lleva toda la vida vinculado a este deporte: acumula 14 títulos mundiales y 9 campeonatos europeos, lo que lo posiciona entre los pilotos más exitosos de la historia de la disciplina, supervisada por la Bobby Car Sports Association.

PUBLICIDAD

Su experiencia como piloto de alto nivel le permitió entender los límites del vehículo desde el punto de vista tanto deportivo como técnico. Fue ese conocimiento acumulado el que orientó cada decisión de ingeniería durante los 10 meses que duró el desarrollo del proyecto.

Desarrolló un chasis de aluminio, rebajó la suspensión y montó un volante apto para competición. El motor eléctrico y la batería fueron encargados a una empresa externa, que los fabricó según sus especificaciones. Uno de los mayores desafíos técnicos fue integrar todos los componentes dentro de la carrocería original para conservar el aspecto de un juguete común.

El proyecto costó 9.000 euros y la modificación final no fue probada antes de la largada

Hombre con casco, gafas y traje de cuero sentado sobre un vehículo pequeño de cuatro ruedas en una pista asfaltada
Los verificadores internacionales presenciaron el intento en la recta Parabolika, donde la primera de las pruebas alcanzó el registro superior y permitió oficializar la nueva plusmarca (Guinness World Records)

El proceso tuvo un costo total de aproximadamente 9.000 euros (unos USD 9.750), financiados en parte con el apoyo de patrocinadores. Conseguir ese respaldo económico fue, según el propio Paul, uno de los obstáculos más difíciles de todo el proceso. Sin esa ayuda externa, el proyecto hubiera sido inviable desde el punto de vista financiero.

Tres días antes del intento oficial, el ingeniero tomó una decisión de alto riesgo: eliminó los límites del módulo de control del vehículo para maximizar la velocidad. “Este cambio no fue probado y podría haber generado un sobrevoltaje durante el intento. Eso habría hecho que el vehículo se apagara durante la carrera. Por suerte, no ocurrió”, reconoció Paul en declaraciones recogidas por Guinness World Records.

El récord se estableció en el Hockenheimring, sede histórica del Gran Premio de Alemania

Un hombre con gafas manipula un auto de juguete rojo sobre una base, en un taller con estantes llenos de vehículos infantiles y herramientas
La adaptación rebajó la suspensión, incorporó un volante de competición y ocultó la batería dentro de la carrocería original para preservar la apariencia de un modelo convencional (Guinness World Records)

El intento oficial se realizó en el Hockenheimring, circuito que recibió en múltiples ocasiones el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Paul tomó la recta más larga de la pista, conocida como la “Parabolika”, para alcanzar la mayor velocidad posible. En su primera pasada —la más rápida de las tres realizadas— superó con holgura el umbral de las 88 millas por hora que se proponía desde el inicio del proyecto.

Tras certificar el récord, Paul ya proyecta nuevos desafíos. Entre sus planes figura realizar una prueba de larga distancia con el auto y llevarlo al circuito de Nürburgring. A punto de finalizar sus estudios, planea desarrollar su carrera como especialista en la construcción de aceleradores de partículas.

Sin embargo, asegura que no dejará de construir autos ni de intentar nuevos récords de velocidad, y adelanta que ya tiene varias ideas para marcas “muy rápidas” que espera concretar en el futuro.

Temas Relacionados

Récord GuinnessAutosAlemaniaRécord mundialGuinnessIngenieríaVehículosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia volvió a golpear la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

Los bombardeos nocturnos cortaron el suministro energético en Zhitómir, Dnipropetrovsk y Kiev. En territorio ruso, un ataque masivo con drones alcanzó una empresa industrial en Kstovo, donde está una de las mayores refinerías del país

Rusia volvió a golpear la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

El régimen chino realizó nuevas maniobras de hostigamiento en las aguas del este de Taiwán

Las autoridades de Taipéi desplegaron buques de guerra para seguir durante todo el recorrido a las embarcaciones de Beijing y volvieron a rechazar cualquier jurisdicción sobre esas aguas

El régimen chino realizó nuevas maniobras de hostigamiento en las aguas del este de Taiwán

Protestas en Francia: investigan como “tentativa de asesinato” el ataque con cóctel molotov contra gendarmes en París

El proyectil inflamable alcanzó a un grupo de agentes de seguridad durante la movilización del sábado, prendió fuego a uno de ellos y dejó al funcionario con lesiones leves. Hubo 779 detenidos en todo el país

Protestas en Francia: investigan como “tentativa de asesinato” el ataque con cóctel molotov contra gendarmes en París

La canciller de Yemen pidió cortar el apoyo de Irán a los hutíes mientras los ataques paralizan el aeropuerto de Riad

Afrah Al-Zouba afirmó que proteger el estrecho de Bab el Mandeb exige hacer cumplir el embargo de armas. El 94% de los vuelos previstos en el aeropuerto saudita fue cancelado entre el 10 y el 27 de octubre

La canciller de Yemen pidió cortar el apoyo de Irán a los hutíes mientras los ataques paralizan el aeropuerto de Riad

Soñaba con unirse al Ejército de Israel, dejó EEUU y terminó herido en el frente de batalla: “Es una manera de ayudar al país”

El ataque con un dron sorprendió al Sargento N. mientras esperaba una misión en el norte. Sufrió heridas por esquirlas, fue evacuado en helicóptero y, menos de un mes después, pidió reincorporarse a su equipo

Soñaba con unirse al Ejército de Israel, dejó EEUU y terminó herido en el frente de batalla: “Es una manera de ayudar al país”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un jubilado sufrió una ciberestafa por $400.000 y la Justicia responsabilizó al banco, que deberá indemnizarlo con $10 millones

Un jubilado sufrió una ciberestafa por $400.000 y la Justicia responsabilizó al banco, que deberá indemnizarlo con $10 millones

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

El Costeño denuncia que le cobran dos autos que nunca ha tenido y acusa daños a su historial crediticio

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

EN VIVO | Calles cerradas y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 1 de noviembre: puntos críticos y rutas alternas

DEPORTES

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defendores”

La lapidaria crítica a Lisandro Martínez por su presente en el Manchester United: “El peor jugador de la Premier League”

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS