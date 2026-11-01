Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

Miles de serbios conmemoraron en Novi Sad la tragedia ferroviaria que derivó en el surgimiento de la Lista Estudiantil. (REUTERS/Uros Arsic)

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Miles de personas se concentraron este domingo en Novi Sad para rendir homenaje a las 16 víctimas del derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria, una tragedia que dio impulso al movimiento antigubernamental que una semana antes desplazó del poder al partido de derecha que gobernaba Serbia.

El acto conmemorativo coincidió con el segundo aniversario del colapso de la estructura de hormigón de la estación, recién renovada, de la segunda ciudad más poblada del país. Entre los fallecidos había dos hermanas de seis y diez años.

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A las 11:52, hora exacta en que se produjo el derrumbe hace dos años, los asistentes guardaron 16 minutos de silencio, uno por cada persona fallecida. Durante horas, dejaron flores y encendieron velas frente a la estación.

Los asistentes guardaron 16 minutos de silencio, uno por cada persona fallecida en el colapso. (REUTERS/Uros Arsic)

Dijana Hrka, cuyo hijo Stefan, de 27 años, murió en el accidente, rompió en llanto al acercarse a una pancarta con forma de corazón que llevaba su nombre. En el lugar había 16 carteles similares, según informó AFP.

“Es difícil volver al sitio donde ocurrió todo”, dijo Hrka a la agencia. “Y cada vez se vuelve más difícil”.

Los estudiantes llegaron después de caminar en silencio bajo la lluvia por las calles de Novi Sad, con coronas florales. Simona Sapcic, una joven de 18 años que viajó desde Subotica, afirmó que la tristeza se percibía en el ambiente.

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Las protestas por el derrumbe llevaron a los estudiantes al triunfo electoral

La caída de la marquesina, ocurrida en medio de cuestionamientos por la renovación multimillonaria de la estación, provocó algunas de las movilizaciones más numerosas del país desde la salida del poder de Slobodan Milosevic en 2000.

Estudiantes llegaron bajo la lluvia a la estación de Novi Sad con coronas florales. (REUTERS/Uros Arsic)

Las exigencias de una investigación transparente llevaron a cientos de miles de personas a las calles y tuvieron un lugar central en la victoria electoral del movimiento estudiantil. La lista respaldada por los estudiantes obtuvo cerca de 140 de los 250 escaños del Parlamento, una mayoría suficiente para gobernar sin aliados.

En una declaración leída durante el homenaje, los estudiantes sostuvieron que llamar “tragedia” a lo ocurrido era insuficiente. Afirmaron que ese término describe un accidente, mientras que la palabra que buscaban era “responsabilidad”.

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Carteles con forma de corazón recordaron a las 16 personas que murieron en el accidente. (REUTERS/Marko Djurica)

La conmemoración se celebró una semana después de las elecciones anticipadas y marcó el regreso del movimiento al lugar donde comenzaron las protestas. Para Danijela, una vecina de 50 años, la jornada reunió emociones contrapuestas. “Creo que todos los que vienen hoy sentirán una energía que mezcla emociones positivas y negativas”, declaró a AFP entre lágrimas.

Las causas judiciales avanzan sin que haya comenzado un juicio

Radovan Balac, de 72 años, asistió al acto “con tristeza”, pero también con enojo, porque todavía no comenzaron los procedimientos judiciales para establecer quiénes son responsables del hecho.

Hay varias investigaciones en curso sobre el derrumbe de Novi Sad, pero ningún juicio ha comenzado. El exministro de Construcción Goran Vesic, quien renunció pocos días después del colapso, fue acusado en 2025 junto con otras 12 personas por un delito grave contra la seguridad pública.

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Vesic también figura como sospechoso en otra pesquisa por presunta corrupción vinculada a las finanzas del proyecto. En ese caso son investigados el exministro Tomislav Momirovic y varias personas más.

Por separado, la Fiscalía Europea investiga un posible uso indebido de fondos de la Unión Europea relacionados con la renovación de la estación.

La conmemoración reunió dolor y reclamos de justicia por las causas judiciales aún abiertas. (REUTERS/Uros Arsic)

Hrka dijo que espera que el cambio político acelere las investigaciones. “Creo que se hará justicia. Es lo único que me mantiene en pie ahora, saber que habrá justicia”, afirmó.

Desde que el partido del ex presidente Aleksandar Vucic reconoció su derrota, los estudiantes exigieron avances en investigaciones por corrupción y homicidios de alto perfil, además de nuevas pesquisas sobre obras impulsadas por el gobierno saliente. El movimiento también pidió la renuncia de los jefes de organismos estatales clave, entre ellos la policía y los servicios de inteligencia.

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“Si logramos que vayan a prisión ahora, esto no volverá a ocurrir”, dijo Hrka. La madre de Stefan agregó que espera que esta haya sido la última vez que el país tuvo que salir a las calles en tal número a causa de una tragedia.

(AFP)